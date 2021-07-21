Будь ласка, погладь мене: собаки допомагали людям пережити горе через обвал будинку у Флориді
Джерело:ncpr
Обвал багатоповерхівки поблизу Маямі у Флориді забрав життя майже сотні людей. Однією з останніх команд, яка прибула на місце трагедії, стала група золотистих ретриверів.
Впродовж тижня 9 собак-волонтерів надавали необхідну психологічну підтримку рятувальникам, а також усім тим, хто втратив близьких.
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Будь ласка, погладь мене
Команду так званих комфортних собак зібрали з різних штатів, зокрема, Флориди, Джорджії, Іллінойса, Південної Кароліни та Теннессі. Усі вони є вихованцями Лютеранської церковної благодійної організації і навчені взаємодіяти з людьми різного віку.
Команда золотистих ретриверів, яка прибула на місце трагедії / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Ретривери носили блакитні жилети з написом "Будь ласка, погладь мене" і щодня перебували біля імпровізованого меморіалу неподалік обваленого будинку. Кожен міг підійти до них, щоб провести сеанс психотерапії.
Собаки-волонтери втішали людей / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Кожен міг побути з собакою / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Собаки навчені контактувати з людьми різного віку / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Одним обійми з тваринами приносили бажані посмішки, інші ж плакали, переживаючи горе за загиблими родичами та друзями.
Одним собаки приносили усмішки / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Деякі люди плакали, коли контактували з собаками / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Щодня вони перебували біля імпровізованого меморіалу на місце трагедії / Фото Лютеранської церковної благодійної організації
Обвал будинку у Флориді: коротко
- Обвал 12-поверхового будинку у Сарфсайді стався в ніч проти 24 червня.
- На місце події одразу скерували 80 бригад рятувальників, які негайно розпочали пошуки зниклих під завалами людей.
- Через трагедію президент США Джо Байден оголосив у Флориді режим надзвичайної ситуації, а для ліквідації трагедії та пошуку постраждалих він виділив додаткові ресурси.
- Згодом під завалами спалахнула пожежа, що завадило рятувальникам шукати людей.
- Оскільки до Флориди рухався ураган Ельза, рятувальники ухвалили рішення знести вцілілу частину будівлі за допомогою вибухівки.
- За даними АР, внаслідок обвалу багатоповерхівки загинули щонайменше 97 людей.
- Відомо, що обвалену будівлю звели у 1981 році. Там було орієнтовно 130 квартир.