Будь ласка, погладь мене: собаки допомагали людям пережити горе через обвал будинку у Флориді

Обвал багатоповерхівки поблизу Маямі у Флориді забрав життя майже сотні людей. Однією з останніх команд, яка прибула на місце трагедії, стала група золотистих ретриверів.

Впродовж тижня 9 собак-волонтерів надавали необхідну психологічну підтримку рятувальникам, а також усім тим, хто втратив близьких.

Читайте також 5 гарантій і комунікація з власниками домашніх тварин: як оновили упаковки Friskies®

Будь ласка, погладь мене

Команду так званих комфортних собак зібрали з різних штатів, зокрема, Флориди, Джорджії, Іллінойса, Південної Кароліни та Теннессі. Усі вони є вихованцями Лютеранської церковної благодійної організації і навчені взаємодіяти з людьми різного віку.



Команда золотистих ретриверів, яка прибула на місце трагедії / Фото Лютеранської церковної благодійної організації

Ретривери носили блакитні жилети з написом "Будь ласка, погладь мене" і щодня перебували біля імпровізованого меморіалу неподалік обваленого будинку. Кожен міг підійти до них, щоб провести сеанс психотерапії.



Собаки-волонтери втішали людей / Фото Лютеранської церковної благодійної організації



Кожен міг побути з собакою / Фото Лютеранської церковної благодійної організації



Собаки навчені контактувати з людьми різного віку / Фото Лютеранської церковної благодійної організації

Одним обійми з тваринами приносили бажані посмішки, інші ж плакали, переживаючи горе за загиблими родичами та друзями.



Одним собаки приносили усмішки / Фото Лютеранської церковної благодійної організації



Деякі люди плакали, коли контактували з собаками / Фото Лютеранської церковної благодійної організації



Щодня вони перебували біля імпровізованого меморіалу на місце трагедії / Фото Лютеранської церковної благодійної організації

Обвал будинку у Флориді: коротко

Нашим завданням є допомагати домашнім тваринам жити довше, щасливіше і здоровішим життям завдяки правильному харчуванню та догляду. Фахівці Purina® розуміють і поділяють сильне почуття любові та поваги, які відчувають власники домашніх улюбленців. Обрати найкращу їжу для своїх улюбленців можна тут



Місце обвалу будинку поблизу Маямі / Колаж 24 каналу