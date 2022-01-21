Собака затьмарив всіх гостей на весіллі: як чотирилапий став свідком

Шейн і Аманда Хадсон влаштували розкішне весілля, на яке запросили рідних та друзів. Проте затьмарив усіх гостей пес Веллер.

Чотирилапого одягнули в сірий смокінг та зробили шафером нареченого, тобто свідком. На весіллі він зміг з гідністю пронести своє важливе звання.

Цікаво Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

"Ми дуже хотіли, щоб Веллер був на весіллі. Спочатку ми думали зробити його носієм кілець, але потім вирішили, що він стане шафером. Адже він наш найкращий друг у світі", – зазначила Шейн Хадсон.

Дивіться фото з весілля:

Коли на весіллі почалася вечірка, Веллера відвезли додому. Усе через те, що стало надто шумно, що могло негативно вплинути на собаку.

Важливо Закоханий пес уночі прийшов до сусідської собаки з подарунком: зворушливе відео

"Весілля було абсолютно ідеальним, і Веллер поводився чудово. Ми досі отримуємо компліменти щодо того, яким хорошим він був", – зазначили Аманда та Шейн.

Собака плив 10 кілометрів річкою Дністер, щоб знайти господаря: дивіться зворушливе відео