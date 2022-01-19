Собака врятував господаря, який потрапив в аварію: який вчинок допоміг чоловіку

Вівчарка змогла врятувати господаря, який потрапив в аварію. Для цього вона привела до нього поліцейських.

Вночі водії на дорозі помітили вівчарку, яка бігала на узбіччі. Тоді люди викликали поліцію, адже чотирилапий міг потрапити під колеса автомобіля, спровокувати серйозну аварію та загинути.

Цікаво Смачно та корисно: чим збагатити та урізноманітнити раціон улюбленого котика

Правоохоронці, які прибули на виклик, зрозуміли, що перед ним не безпритульна собака. Усе через те, що вівчарка виглядала здоровою та доглянутою, але була дуже втомленою. Коли чотирилапий зрозумів, що зміг добитися уваги людей – побіг у потрібному для нього напрямку. Правоохоронці рушили за ним.



Собака з господарем / Фото Press of Atlantic City

Коли фари поліцейського авто підсвітили місце, де сховався пес, вони побачили в кюветі перевернутий пікап. Поряд з ним у снігу було двоє людей.

У цьому місці траса побудована на невеликому насипі. Тому автомобіль, який впав, не був помітний з дороги, особливо в темряві. Господарям би прийшлося чекати на допомогу, як мінімум, цілу ніч, поки не почало б світлішати на вулиці.

Важливо Понад 13 годин чекав на допомогу: як пес не дав альпіністу замерзнути в горах

Потерпілі мали несерйозні для життя травми, проте їх доправили до лікарні. "Він мій маленький ангел-охоронець", – зазначив господар.

Собака проплив 10 кілометрів річкою у пошуках господаря: дивіться відео