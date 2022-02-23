Собака побачив білку по телевізору: чому його реакція розсмішила господарів

Господарі показали собаці по телевізору білочок. Її кумедна реакція розсмішила не тільки їх, а й користувачів соціальних мереж.

Собака, яку назвали Стелла, живе з господарями у США. Чотирилапа дуже любить обійматися та гуляти, а також спостерігати за білочками.

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Домашня улюблениця може вийти, лягти на ґанок та годинами чекати, коли у двір прийдуть білочки. Тоді вона не чіпає їх, а тільки спостерігає.

Проте у зимову пору року Стелла більшість свого часу сидить вдома. Крім того, й самих білок не дуже багато. Через це господарі вирішили здивувати собаку та показали їй відео з улюбленими гризунами.

Поки на екрані блимали інші тварини чи птахи, чотирилапа залишалася спокійною. Проте коли Стелла побачила білок, вона була вражена. Її реакція розсмішила господарів та користувачів соціальних мереж, де було опубліковане відео.

Дивіться відео реакції собаки на білочок:

"Ми не могли стримати емоцій, коли побачили її реакцію. Стелла ще ніколи так захоплено не дивилася телевізор. Вона дивилася це відео близько години й інтерес не пропадав", — пригадала господиня.

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Тоді вона почала частіше робити свою собаку щасливою, включаючи їй відео з білочками. А також купили Стеллі маленьких іграшкових гризунів.

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