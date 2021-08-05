Розумний пес палко вболіває за вершників на Олімпіаді-2020: відео

Собака породи золотистий ретривер стала справжнім фанатом верхової їзди. Пес на прізвисько Віллоу захоплено дивиться трансляцію по телевізору.

Віллоу буквально "прилипла" до телевізора. Вона не змогла б стати ще ближче, бо вже й так вперлася носом в екран.

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Хто саме привабив увагу собаки – коні чи вершники, невідомо. Але тварині так подобаються змагання, що вона навіть хотіла торкнутися телевізора лапкою, щоб перевірити, чи не вийдуть фігурки за межі екрану.

Власники Віллоу зняли цей процес відео й не помилилися. Кумедний ролик зібрав вже майже 700 тисяч переглядів у тіктоці.

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Власники охрестили Віллоу "Олімпійською собакою". Напевно, вони були цілком праві.

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Користувачі тіктоку в коментарях розповідають, що їхні улюбленці теж часто дивляться телевізор.