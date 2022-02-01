Собака обожнює "грязьові ванни": господарі показали улюбленця після прогулянки

Собаки часто під час прогулянки люблять знаходити калюжі та гратися в них. Після однієї такої забавки господарі опублікували відео із зовнішнім виглядом домашнього улюбленця.

Після кожної прогулянки, коли пес приймає "грязьові ванни", він ще й примудряється забруднити весь будинок.

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Господарі жартують, що чотирилапому терміново потрібно навчитися прибирати за собою, тоді він зможе спокійно купатися в калюжах. Проте з вигляду його задоволеної мордочки, здається, що він дуже щасливий таким забавкам.

Під відео люди активно залишали свої коментарі:

"Скільки ж тепер це все відмивати".

"Нехай бере ганчірку і все прибирає".

"Бідні господарі. Простіше нового пса купити, ніж відмити цього".

"Веселий буде вечір у власників".

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Чому собаки грають в грязі

У багатьох собак це відлуння пам'яті про час, коли вони полювали та жили в зграї. Маскування дозволяла наблизитися до здобичі раніше, ніж зграю побачать.

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Причиною інстинкту, що несподівано прокинувся, може бути шампунь, яким ви миєте свого вихованця. Нюх у собаки влаштований інакше, ніж у людини. Можливо, запах шампуню для нього надто різкий й він намагається його позбутися у болоті.

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