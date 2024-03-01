Найбагатша у світі: собака з особистим водієм "володіє" 310 мільйонами євро

1 березня 2024, 15:12
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Джерело:

Daily Star

Найбагатший собака у світі має вищий рівень життя, ніж більшість людей. У тварини є особистий водій, який доставляє її з вілли на Багамах, що раніше належала Мадонні, на мегаяхту в порту на Карибах.

Історія про Гюнтере VI існує вже майже 20 років. Пес нібито є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн, яка любила тварин. Однак, за багатством ховається таємниця.

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Що відомо про собаку-мільйонера?

Собака живе в будинку на Карибах вартістю 73 мільйони євро і навіть володіє футбольними клубами. Погана слава про Гюнтера пішла в соцмережах торік. Команда, яка доглядає за твариною, каже, що вечері зі стейками та прогулянки на яхті стали частим явищем.

Однак, багатство тварини не з'явилося з повітря. Грошима керує не собака, а посередник, 68-річний італійський підприємець Мауріціо Міан. Генеральний директор The Gunther Corporation стежить за 310 мільйонами євро, що залишилися від колишнього власника тварини.

Найбагатший собака у світі Гюнтер / Фото з інстаграму @guntherrichdog

Німецька графиня Карлотта Лібенштайн залишила свої величезні статки собаці, оскільки в неї не було сім'ї.

Коли вона померла, у неї не було прямих родичів, нікого з близьких, і вона віддала все своєму собаці Гюнтеру, якого дуже любила. А потім був створений траст, щоб гроші залишалися у тварини та її сім'ї,
— розповіла піарник Гюнтера Люсі Кларксон.

Пізніше Міан зізнався, що вигадав усю історію з графинею, після того, як торік кінематографісти змусили його в усьому зізнатися. Гюнтер – виходець із багатої родини, але мільйони, на які він живе, дісталися йому не від таємничої жінки.

За словами виконавчого продюсера фільму Емілі Дюмей, підприємець живе між реальністю і фантазією. І для нього історія про графиню і сина була дуже великою удачею. Це те, що було з ним так довго, й стало частиною його особистості.

Дурна слава про Гюнтера пішла в соцмережах минулого року / Фото з інстаграму @guntherrichdog

Зазначається, що Мауріціо Міан є італійським підприємцем і спадкоємцем фармацевтичного бізнесу своєї матері. Він генеральний директор The Gunther Corporation. Відомий ексцентрик Міан часто використовував свого собаку Гюнтера як підставну особу для своїх інвестицій у спортивні клуби, нерухомість і ЗМІ.

З метою реклами підприємець оприлюднив давню міську легенду про свою казково багату династію німецьких вівчарок. Собаки Гюнтера часто фігурують в опублікованих списках найбагатших тварин світу.

Песика рідкісної породи оцінили в 120 тисяч доларів

У Колумбії живе собака на прізвисько Роуп Дедді, який є одним з найдорожчих представників своєї породи у світі. Це цуценя коштує 120 тисяч доларів.

Роуп Дедді належить до рідкісної породи французьких бульдогів, відомих як Big Rope. Цей вид вирізняється компактною, міцною статурою, великою головою квадратної форми та короткою шерстю.

Автор: Марта Касіянчук