Найбагатша у світі: собака з особистим водієм "володіє" 310 мільйонами євро

Найбагатший собака у світі має вищий рівень життя, ніж більшість людей. У тварини є особистий водій, який доставляє її з вілли на Багамах, що раніше належала Мадонні, на мегаяхту в порту на Карибах.

Історія про Гюнтере VI існує вже майже 20 років. Пес нібито є спадкоємцем статків німецької графині Карлотти Лібенштайн, яка любила тварин. Однак, за багатством ховається таємниця.

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Що відомо про собаку-мільйонера?

Собака живе в будинку на Карибах вартістю 73 мільйони євро і навіть володіє футбольними клубами. Погана слава про Гюнтера пішла в соцмережах торік. Команда, яка доглядає за твариною, каже, що вечері зі стейками та прогулянки на яхті стали частим явищем.

Однак, багатство тварини не з'явилося з повітря. Грошима керує не собака, а посередник, 68-річний італійський підприємець Мауріціо Міан. Генеральний директор The Gunther Corporation стежить за 310 мільйонами євро, що залишилися від колишнього власника тварини.

Найбагатший собака у світі Гюнтер / Фото з інстаграму @guntherrichdog

Німецька графиня Карлотта Лібенштайн залишила свої величезні статки собаці, оскільки в неї не було сім'ї.

Коли вона померла, у неї не було прямих родичів, нікого з близьких, і вона віддала все своєму собаці Гюнтеру, якого дуже любила. А потім був створений траст, щоб гроші залишалися у тварини та її сім'ї,

— розповіла піарник Гюнтера Люсі Кларксон.

Пізніше Міан зізнався, що вигадав усю історію з графинею, після того, як торік кінематографісти змусили його в усьому зізнатися. Гюнтер – виходець із багатої родини, але мільйони, на які він живе, дісталися йому не від таємничої жінки.

За словами виконавчого продюсера фільму Емілі Дюмей, підприємець живе між реальністю і фантазією. І для нього історія про графиню і сина була дуже великою удачею. Це те, що було з ним так довго, й стало частиною його особистості.

Дурна слава про Гюнтера пішла в соцмережах минулого року / Фото з інстаграму @guntherrichdog

Зазначається, що Мауріціо Міан є італійським підприємцем і спадкоємцем фармацевтичного бізнесу своєї матері. Він генеральний директор The Gunther Corporation. Відомий ексцентрик Міан часто використовував свого собаку Гюнтера як підставну особу для своїх інвестицій у спортивні клуби, нерухомість і ЗМІ.

З метою реклами підприємець оприлюднив давню міську легенду про свою казково багату династію німецьких вівчарок. Собаки Гюнтера часто фігурують в опублікованих списках найбагатших тварин світу.

Песика рідкісної породи оцінили в 120 тисяч доларів

У Колумбії живе собака на прізвисько Роуп Дедді, який є одним з найдорожчих представників своєї породи у світі. Це цуценя коштує 120 тисяч доларів.

Роуп Дедді належить до рідкісної породи французьких бульдогів, відомих як Big Rope. Цей вид вирізняється компактною, міцною статурою, великою головою квадратної форми та короткою шерстю.