Собачка Насті Каменських: мила і грайлива Мімі

Співачка Настя Каменських 5 років тому завела собі собачку породи бішон фрізе. Мімі, а саме так звати улюбленицю Каменських – невід'ємна частина життя співачки і звісно, її соцмереж.

Каменських часто ділиться фото з Мімі, бігає разом з нею і відпочиває. Співачка у своєму інстаграмі навіть розповідала про материнство Мімі.

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Мімі Насті Каменських

Собачка з'явилася у співачки у 2016 році. Про те, що в її родині з'явився улюбленець, Каменських розповіла у своєму інстаграмі.

Збулася моя мрія! Тепер у мене є найдобріша, найласкавіша і найщиріша істота на планеті – шабака. Я ТАК ЩАСЛИВА ЯК НІКОЛИ,

– поділилася Настя.

Щодо імені Настя написала, що воно запозичене з італійської і означає – улюблена.

Собачка Мімі: що це за порода

У Насті Каменських собачка породи бішон фрізе. Бішони – це маленькі й міцні собачки. Мають чорні, як вугіль очі, і білосніжну шерсть. Шовковиста шерсть, яка складається із спірально сформованого волосся, робить цих собак схожими на пушок.

Бішон фрізе: головне про породу

Собаки типу бішон були виведені на островах Середземномор'я: як вважається, порода бішон фрізе з'явилася на Тенерифе.

Бішона можна побачити на портретах королівських сімей Британії і Франції.

Дорослі собаки мають зріст 23 – 28 сантиметрів і важать приблизно 3 – 6 кілограмів.

Ці жваві, щасливі собачки обожнюють сімейне життя.

Вони добре соціалізуються та почуваються комфортно в компанії інших собак та домашніх тварин.

Бішони схильні до сльозотечі в очах і до каменів у сечовому міхурі.

У період, коли шерсть не линяє, її слід ретельно розчісувати гребінцем щодня.

Періодично шерсть треба підстригати, щоб вона не ставала надто довгою.

Мімі – невід'ємна частина інстаграму Насті Каменських. Разом з Мімі Настя Каменських бігає, їздить на відпочинок, прогулюється і просто проводить тихі сімейні вечори вдома.

Собачка Насті Каменських бішон фрізе Мімі / Фото з інстаграму kamenskux

Мімі стала мамою

Влітку 2020 року Мімі народила крихітних песиків. Фото і відео цих пухнастих малюків Настя Каменських постила у своєму інстаграмі. Милі ролики зібрали тисячі лайків, а щасливу пару фанати привітали з поповненням в сім'ї.

Коли песики підросли, їх віддали у нові сім'ї. З цього приводу Настя написала пост, що домашні улюбленці – це безумовна любов.

Домашні тварини – ця така чиста енергія і така безумовна любов! Тому якщо ви замислюєтеся над тим, щоб взяти в свій будинок чотирилапого друга – не роздумуйте!

– підписала фото Настя.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.