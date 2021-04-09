Собачка Насті Каменських: мила і грайлива Мімі

Джерело:24 канал
Співачка Настя Каменських 5 років тому завела собі собачку породи бішон фрізе. Мімі, а саме так звати улюбленицю Каменських – невід'ємна частина життя співачки і звісно, її соцмереж.
Каменських часто ділиться фото з Мімі, бігає разом з нею і відпочиває. Співачка у своєму інстаграмі навіть розповідала про материнство Мімі.
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Собачка з'явилася у співачки у 2016 році. Про те, що в її родині з'явився улюбленець, Каменських розповіла у своєму інстаграмі.
Збулася моя мрія! Тепер у мене є найдобріша, найласкавіша і найщиріша істота на планеті – шабака. Я ТАК ЩАСЛИВА ЯК НІКОЛИ,
– поділилася Настя.
Щодо імені Настя написала, що воно запозичене з італійської і означає – улюблена.
У Насті Каменських собачка породи бішон фрізе. Бішони – це маленькі й міцні собачки. Мають чорні, як вугіль очі, і білосніжну шерсть. Шовковиста шерсть, яка складається із спірально сформованого волосся, робить цих собак схожими на пушок.
Мімі – невід'ємна частина інстаграму Насті Каменських. Разом з Мімі Настя Каменських бігає, їздить на відпочинок, прогулюється і просто проводить тихі сімейні вечори вдома.
Собачка Насті Каменських бішон фрізе Мімі / Фото з інстаграму kamenskux
Влітку 2020 року Мімі народила крихітних песиків. Фото і відео цих пухнастих малюків Настя Каменських постила у своєму інстаграмі. Милі ролики зібрали тисячі лайків, а щасливу пару фанати привітали з поповненням в сім'ї.
Коли песики підросли, їх віддали у нові сім'ї. З цього приводу Настя написала пост, що домашні улюбленці – це безумовна любов.
Домашні тварини – ця така чиста енергія і така безумовна любов! Тому якщо ви замислюєтеся над тим, щоб взяти в свій будинок чотирилапого друга – не роздумуйте!
– підписала фото Настя.