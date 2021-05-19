Смілива кішка прогнала койота: вірусне відео про маленьку героїню

У Канаді поліцейські зафіксували цікавий випадок. Безстрашна кішка вискочила з-під автівки та прогнала койота.
Про незвичний інцидент повідомило поліцейське управління Порт-Муді, що в Британській Колумбії, Канада. О 4-й ранку поліцейські стали свідками того, як кішка "розправилася" з койотом.
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Поліцейські помітили койота, який щось шукав біля припаркованого автомобіля. Раптом з-під машини вискочила бездомна кішка й почала проганяти койота. Звір не на жарт злякався і став тікати.
Кіт – 1, койот – 0, – сміються поліцейські.
Відео, опубліковане поліцейським управлінням, стало вірусним. Його переглянути вже понад 20 тисяч людей.Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки.
Дехто почав хвилюватися, що койот міг заманити кішку в засідку, де на неї чекала зграя інших диких звірів. Однак героїня не постраждала – вранці поліцейські бачили кішку на тому ж місці.