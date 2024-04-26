Справжнє барбекю: голодний слон вирішив повечеряти в найближчому кафе – курйозне відео

Дикий слон у північно-східній провінції Таїланду наважився вийти з лісу в пошуках їжі і опинився біля сусіднього наметового кафе. Голодний слон роздобув собі їжу, продемонструвавши свою винахідливість у пошуках їжі.

Слон повечеряв у кафе

Під час нещодавнього спостереження, про яке повідомили очевидці, тварина провела пів години в місцевому ресторані, де, схоже, насолоджувалася їжею, а потім відступила до лісу в межах національного парку. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Viral Press.

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У районі Накхон Ратчасіма помітили місцеву тварину, на ім'я Плай Дуан, яка обнюхувала своїм довгим хоботом прилавки з їжею.

Продавці вирішили запропонувати тварині барбекю та інші смаколики, зрозумівши, що краще нагодувати тварину, ніж чекати від неї чогось через її великі розміри.

Як слон вечеряв: дивіться відео

Армійські коні втекли в центрі Лондона

Британська армія спіймала кількох коней, після того, як вони вирвалися на волю з престижної кавалерійської частини й розбіглися Лондоном. Тварини кинулися врозтіч і скинули своїх вершників. Кілька людей, зокрема один солдат, і коней наразі проходять лікування у зв'язку з травмами, отриманими під час інциденту.

П'ятьох коней, зокрема одного в крові, помітили в інших районах Лондона, включно з Тауерським мостом і Стрендом. У соцмережах одразу з'явилися приголомшливі кадри, на яких видно, як двоє коней – один з них, очевидно, весь у крові – біжать по Олдвічу в центрі Лондона.