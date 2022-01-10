Слониха привела дитинча до людей, які врятували їй життя:зворушливе відео

Слониха привела своє дитинча до людей, які колись її врятували. Відео зворушливого моменту опублікували у соціальних мережах.

Співробітники Фонду захисту дикої природи Девіда Шелдріка в Кенії врятували осиротілого слоника. Тварина була така голодна й зневоднена, що ледь стояла.

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Коли слониха, яку назвали Лойджук, одужала та підросла, її відпустили. Проте тварина все одно навідувалася до людей, які її врятували. Так одного разу вона привела із собою дитинча.

Разом з малечею, яку назвали Лілі, слониха вирушила до головного наглядача Бенджаміна Кіало. Вона дозволила йому наблизитись до дитини, погладити його рукою і навіть подихати йому в хобот – так співробітники заповідники "знайомлять" слонів зі своїм запахом.

Дивіться відео знайомства зі слоненям:

Лойджук вирішила залишитися на території заповідника, де працівники можуть спостерігати за життям її сімʼї.

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