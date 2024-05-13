Від поту до "пісяння": слони демонструють особливе привітання з друзями – з'явилося відео

Люди вітають одне одного безліччю способів: помахом руки, рукостисканням, обіймами, поцілунками, ударом кулака чи просто привітанням. Проте, в природі існують нетрадиційні привітання, які є настільки своєрідними, що навряд чи можуть бути прийняті людьми.

Дослідники виявили, що одні з найбільших тварин на Землі – слони – використовують вельми цікаве привітання. Вони пітніють і пісяють від щастя при зустрічі з другом.

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Слони пітніють і пісяють від щастя, побачивши старого друга

У новому дослідженні, проведеному вченими з Віденського університету, було виявлено, що слони часто вітають своїх супутників відходами. Ця поведінка, яка раніше спантеличувала вчених, була в центрі уваги під час цього дослідження.

Команда була в заповіднику в Зімбабве, де протягом кількох тижнів у 2021 році уважно спостерігала за дев'ятьма африканськими слонами. За допомогою відеозаписів вчені задокументували загалом 89 привітань між слонами, які охоплювали приголомшливу кількість індивідуальних поведінкових реакцій – 1 282.

В 71% випадків слони мочилися, випорожнювалися або пітніли, щоб привітатися з родичами. На думку дослідників, це вказує на те, що запах відіграє важливу роль у привітаннях тварин.

Як це відбувається: дивіться відео

Що ще з'ясували вчені?

Вчені заглибилися у складні способи спілкування слонів під час привітання, зокрема, зосередившись на тому, як вони виражають різні емоції залежно від того помітив їхній родич, чи ні.

Результати показали, що коли слон бачить іншого слона, він вітається, плескаючи ногами, притискаючи вуха, ворушачи хоботом і виляючи хвостом. Однак, якщо інший слон не звертав уваги, слони були більш схильні використовувати вокалізацію або тактильні жести, такі як дотик хоботом.

Учені вважають, що в цьому, безумовно, є сенс. Наприклад, вітаючись на вулиці, люди з більшою ймовірністю використовують жести, якщо приятель помітив їх, і використовують голос, якщо інша людина не впізнала їх. Попередні дослідження показали, що мавпи роблять те саме. У результаті вчені припустили, що складні методи спілкування, ймовірно, розвинулися в різних видів незалежно.

Який вигляд має найрідкісніший слон на Землі?

Оператор сафарі в Південній Африці зняв кадри, на яких рідкісний молодий рожевий слон стрибає та грається зі своїми сірими однолітками на водопої. Деякі види тварин неохоче приймають рідкісних альбіносів, але, на щастя, слони Національному парку Крюгера зовсім не такі.

Біологи дикої природи зазначають, що на кадрах видно приблизно однорічне слоненя, яке народилося з альбінізмом – рідкісним генетичним захворюванням, що зупиняє вироблення організмом шкірного пігменту, відомого як меланін.