Слоненя каталося по мокрих схилах гір Китаю: кумедне відео

Слоненя вирішило покататися з мокрого схилу в тропічному лісі. Відповідне відео із грою малюка зібрало понад мільйон переглядів.

Ролик зняли в Долині диких слонів в Національному парку в Сішуанбаньна-Дайському автономному окрузі, Китай.

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Слоненя, якого назвали Ішуан, використав мокру землю на схилах тропічного лісу, аби зʼїхати, мов на гірці.

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Що відомо про слоненя

Відомо, що Ішуан – це п'ятий слон, який народився в розпліднику парку в долині площею майже 365 гектарів. Слоненя має всього 3 роки, тому працівників не здивував такий вчинок малюка.

У 1992 році Китай прийняв закон про захист диких слонів, щоб всіляко боротися як з їх незаконною торгівлею, так і полюванням на цих величних створінь.

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Представник парку розповів, що слони зазвичай живуть від 60 до 70 років, тому зараз молодий Ішуан більше схожий на неслухняного дошкільника.

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