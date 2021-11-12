Сліпий собака зрозумів, куди його везуть господарі: який сюрприз зробив чотирилапого щасливим

У соціальних мережах користувачі були зворушені реакцією сліпого собаки на поїздку до його улюбленого місця. Попри страшний діагноз, чотирилапий залишається активним та захищає будинок.

Господиня піренейського гірського собаки повідомила, що чотирилапому ще у 2020 році довелося видалити очі.

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Причиною стало рідкісне аутоімунне захворювання – увеодерматологічний синдром. Відомо, що він вражає сітківку очей та шкіру.

Попри це все, собака, яку звати Кіда, навчилася "бачити" світ, використовуючи нюх та слух. Вона продовжує охороняти подвір'я, грати з іншими собаками та вести активний спосіб життя.

Коли ти абсолютно сліпа, але все ще працюєш на повній ставці, оберігаючи двір від білок,

– прокоментувала господиня.

"Кіда – щаслива собака. Всі її люблять, у неї чудові друзі. Вона живе веселим життям", – додала жінка.

На сторінці собаки у тікток один з найпопулярніших роликів набрав 6,9 мільйона переглядів. На відео видно, що тварина висунула мордочку з вікна авто, а потім почала радісно виляти хвостом. За словами господині, Кіда відчула, що вони наближаються до її улюбленого парку. Раніше, коли собака ще могла бачити, вони його часто відвідували.

Дивіться відео: як собака їхала до улюбленого парку

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"Мій сліпий собака зрозумів, що ми прямуємо до його найулюбленішого місця на Землі. Раніше ми весь час водили її до собачого парку до того, як вона втратила зір", — підписала відео жінка.

Крім того, вона запевнила, що після операції у Кіди не було депресії. Домашня улюблениця з гідністю прийняла своє нове життя.

Дивіться відео активного життя Кіди: