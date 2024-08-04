Скунси, що несуть смерть: тварини стали небезпечними для людства – що сталося

Цього року в південно-західній та центральній частині штату Міннесота спостерігається тривожне зростання випадків сказу, що значною мірою пов'язане зі збільшенням популяції диких скунсів. Ці тварини, відомі своїм характерним запахом, тепер визнані переносниками потенційно смертельної хвороби.

Нещодавні глобальні екологічні зміни призвели до значного збільшення популяції скунсів, що збіглося зі спалахом небезпечного вірусу серед цих тварин. Повідомляється, що ослаблені, але нелякані скунси почали нападати на велику рогату худобу в загрозливих кількостях, що викликає занепокоєння серед фермерів і власників худоби.

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Скунси тепер несуть загрозу для людей і тварин

Цього року державні службовці охорони здоров'я підтвердили 32 випадки сказу, що значно більше, ніж 20 випадків, зареєстрованих за аналогічний період торік.

Цієї весни повідомляється про тривожне зростання кількості скажених скунсів, а також про випадки зараження тварин та домашньої худоби. Зазвичай у штаті спостерігається від 3 до 5 випадків скажених скунсів на рік, проте цього року було зафіксовано вже 12 випадків, що викликає занепокоєння серед працівників охорони здоров'я та місцевих громад.

Значно збільшилася і кількість скаженої великої рогатої худоби: цього року зареєстровано 6 випадків, тоді як за останнє десятиліття в середньому реєструвався 1 випадок на рік. Це зростання пов'язують саме зі скунсами, які в зараженому стані стають агресивними й безстрашними, кусаючи більших тварин, як-от домашню худобу,

– йдеться у повідомленні.

Вірус сказу, який вражає нервову систему ссавців, передається переважно через слину інфікованих тварин, часто через укуси. Цього року органи охорони здоров'я штату Міннесота рекомендували зробити щеплення 24 особам, які контактували зі скаженими тваринами. Сказ – це важке захворювання, яке може призвести до смерті, якщо його не лікувати, що підкреслює важливість своєчасного медичного втручання.

Цікава і наївна рогата худоба часто піддається укусам заражених скунсів. Усі випадки зараження худоби в округах Рок, Пайпстоун і Стернс цього року сталися в районах, де спостерігалися або були відомі випадки появи хворих скунсів. Вважається, що м'яка зима сприяла збільшенню їхньої кількості. Тепліші умови сприяли активності скунсів, що дало їм змогу ширше поширювати вірус.



Скунси тепер несуть загрозу для людей і тварин / Фото Unsplash

Медики радять людям уникати скунсів, особливо тих, що з'являються у світлий час доби. Така незвична поведінка може свідчити про підвищений ризик зараження сказом.

Чиновники закликають власників домашніх тварин приділити першочергову увагу вакцинації своїх улюбленців, щоб обмежити потенційне поширення сказу. Хоча велика рогата худоба зазвичай не отримує щеплень від вірусу, цьогорічні умови можуть вимагати спеціальних заходів, особливо в регіонах з підвищеною популяцією скунсів.