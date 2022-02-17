У "Сколівських Бескидах" прокинулися ведмеді: фото прогулянки клишоногого

На території національного природного парку "Сколівські Бескиди" прокинулися ведмеді. Про це повідомили після патрулювання території.

Відомо, що на території заповідника зафіксували свіжі сліди ведмедя бурого. Цієї зими вони мали довгий сон, проте, коли відчули потепління, почали вилазити зі своїх барліг.

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На думку експертів, це був самцем, оскільки ведмедиця народжує ведмежат під час сплячки. Поруч із знайденими слідами не було маленьких лапок, тому можна робити висновок, що прокинулася не самиця.

"За повір’ям, погоду прогнозували за поведінкою ведмедя в день Стрітення. Вірили, що якщо сонячно, то бурмило вилізе зі свого барлогу, побачить свою тінь та залізе назад в барлогу. Якщо ж цього дня хмарно, то клишоногий вже не буде спати, та швидше настане весна", – повідомили у Національному природньому парку "Сколівські Бескиди".

Дивіться фото ведмедя, який прокинувся після зимового сну:

Крім того, додали, що до настання теплих весняних днів, коли появиться соковита рослинна їжа, раціон ведмедя буде в основному тваринного походження. Саме тому вони змушені полювати та можуть бути небезпечними для людини.

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Допис Національного природного парку "Сколівські Бескиди"

На території національного природного парку «Сколівські Бескиди» при проведенні патрулювання зафіксовано свіжі сліди ведмедя бурого (Ursus arctos). Цьогорічна зима забезпечила довгий сон клешоногим, але відчувши підняття температури вони вийшли з своїх барлогів.

Ведмедиця народжує ведмежат при сплячці в барлозі, при даній фіксації відсутні сліди ведмежат, тому скоріш за все це самець.

За повір’ям погоду прогнозували за поведінкою ведмедя в день Стрітення. Вірили, що якщо сонячно, то бурмило вилізе зі свого барлогу побачить свою тінь та залізе назад в барлогу. Якщо ж цього дня хмарно, то клишоногий вже не буде спати, та швидше настане весна.

До настання теплих весняних днів, коли появиться соковита рослинна їжа, раціон ведмедя буде в основному тваринного походження, тому вони змушені полювати та можуть бути небезпечними для людини.

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