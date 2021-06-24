Упав з неба: сірий гусь подружився з пеліканами і передумав повертатися до своєї зграї

У нацпарку Тузлівські лимани врятували сірого гуся, який просто впав з неба. Одужавши, він прибився до зграї пеліканів і передумав вертатися до птахів свого виду.

Сірого гуся лише нещодавно випустили поблизу пункту спостереження "Кордон Тузлівська Амазонія". Його історію розповів еколог та керівник науково-дослідного відділу нацпарку "Тузлівські лимани" Іван Русєв

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Гусь впав з неба

Птах у вересні 2020 року впав у город співробітниці нацпарку "прямо з неба". Гусак був поранений, але травма швидко зажила. Він жив у офісі Нацпарку Тузлівські лимани і ділив притулок із лелекою і пеліканами. Заради його ж безпеки випускати на волю гусака не могли.

Птаха назвали Одіссеєм і по трохи привчали до звичайного життя у диких умовах.

Що відомо про Тузлівські лимани?



Тузлівські лимани екоактивісти називають "пологовим будинком" риб Чорного моря, адже це ідеальне місце для нересту риб і гніздування сотень видів птахів, багато з яких – червонокнижні.



Дані на основі Це лимани Татарбунарського краю на Одещині. Територія має статус природоохоронної. Загальна площа Тузлівських лиманів становить 206 квадратних кілометрів.Тузлівські лимани екоактивісти називають "пологовим будинком" риб Чорного моря, адже це ідеальне місце для нересту риб і гніздування сотень видів птахів, багато з яких – червонокнижні.Дані на основі Вікіпедії

Сірого гусака відпустили на волю

Лише нещодавно Одіссея випустили на волю, і відтак він зник. За декілька днів пошуку виявилося: він прибився до зграї пеліканів. Побачити його вдалося завдяки фотопасткам: сірий гусак декілька разів потрапив на світлини в оточенні пеліканів.



Гусак прижився у зграї пеліканів / Фото з фейсбуку Івана Русєва

Еколог зазначає: його зимівля із пеліканами в офісі нацпарку далася взнаки: птах став добре розуміти мову пеліканів і здружився з таким же видом у дикій природі.

Недарма він всю зиму разом жив з двома такими красенями, дуже добре знає їхню мову і швидко їх знайшов на теренах Амазонії. І він з ними вже подружився і мирно живе,

– написав Іван Русєв.



Виявити Одіссея допомогла фотопастка / Фото з фейсбуку Івана Русєва

Зараз сірий гусак Одіссей живе на території лиману Шагани.

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