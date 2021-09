"Сильна історія" й "проникливий погляд": які чарівні фото птахів перемогли у впливовому конкурсі

У 2021 році на конкурс "The Bird Photographer of the Year 2021" було подано понад 22 тисячі зображень. Ці кадри присвячені птахам з усього світу та зроблені талановитими фотографами.

Алехандро Прієто зі своєю роботою "Заблокований" здобув титул "Фотограф року". Чоловік отримав головний приз у розмірі 5 тисяч фунтів стерлінгів й престижний титул. Крім цього, кадр має золоту нагороду в категорії "Птахи в навколишньому середовищі".

Цікаво Як з'ясувати, що кіт набрав зайву вагу: поради власникам

"Зображення Прієто одразу привернуло увагу суддів. Це не типова фотографія птахів, а сильна історія, яка стоїть за цим зображенням", – зазначив директор конкурсу Уілл Ніколлс.



"Заблокований" / Фото The Bird Photographer of the Year 2021

Інші переможці

"Готова до нападу та пильно дивиться – ця велика сіра сова зафіксувала свій проникливий погляд на гризуні в шведському лісі", – повідомив фотограф Йонас Класон, що отримав бронзову нагороду в категорії "Найкращий портрет".



Бронза – "Найкращий портрет" / Фото The Bird Photographer of the Year 2021

Срібну медаль за "Найкращий портрет" отримав кадр китайського фотографа Маофена Шена під назвою "Співай від душі". "Це щастя бути свідком приходу цих прекрасних птахів і мати честь задокументувати їхню поведінку при гніздуванні", – зазначив Шен.

Зрозуміти поведінку тварин інколи дуже непросто. Та в чому ми впевнені, що зви точно зможете вгадати зі смаками свого домашнього улюбленця. Корми бренду збалансовані та містять поживні речовини, а багатий асортимент сподобається навіть чотирилапим гурманам.



Кадр від Маофена Шена / Фото The Bird Photographer of the Year 2021

Очолює список у категорії "Поведінка птахів" знімок під назвою "Квіткова ванна". Її зняв фотограф Мусам Рей.

"Як правило, ці квіти спрямовані до землі, але у деяких декоративних видах зовнішні пелюстки відкриваються, як чашки, утримуючи воду від дощу чи роси. Пізно ввечері раптово прибула самка багряного сонячного птаха й почала потягувати нектар. Її спрага вгамувалася й тоді вона почала купатися у воді, що зберігалася в цій пелюстці", – прокоментував Мусам Рей.

Дивіться фото, які також отримали нагороди у конкурсі:

Що відомо про "The Bird Photographer of the Year"

Конкурс демонструє красу пернатих друзів та триває з 2016 року. У ньому є 8 різних категорій:

найкращий портрет;

птахи в навколишньому середовищі;

увага до деталей;

поведінка птахів;

птахи в польоті;

чорно-білі;

міські птахи;

творчі образи.

Читайте також Туляться і ховаються під квіткою: фотограф фіксує кумедні моменти садових жаб під час дощу

Охорона природи лежить в основі конкурсу, який у 2021 році пожертвував понад 8 тисяч фунтів стерлінгів компанії "Птахи на краю" – благодійній організації, що підтримує глобальний проєкт збереження птахів.