Сигнал для обраних: чому насправді кішки нявкають тільки для людей

Люди й кішки живуть пліч-о-пліч тисячі років, за цей час ми встигли багато чого довідатися про своїх улюбленців, але у них все ще залишилися загадки. Проживши з кішкою досить довго, ми можемо почати розмовляти з улюбленцем.

Кішка нявкає, ми щось говоримо у відповідь, або навіть видаємо звук, подібний до нявкання. Але це зовсім не основний спосіб спілкування з іншими кішками – його використовують лише для людей. Але чому?

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Кішки не нявкають лише для людей

У тваринному світі для спілкування між котячими використовується різноманітний набір звуків. Однак нявкання спеціально зарезервовано для обраних особин, і ця винятковість має важливу мету.

Вперше тварини використовують нявкання, щоб привернути увагу матері — у такий спосіб вони буквально вимагають турботи. У дорослому віці тварини використовують нявкання в основному для людей, які піклуються про них,

– каже консультант з поведінки котів із Сакраменто Мікель Дельгадо.

Нові дослідження показують, що нявкання у котів виникло в процесі еволюції, як засіб спілкування кошенят з матерями для отримання від них турботи. Вважається, що приблизно 12 000 років тому, коли люди почали одомашнювати котів, тварини навчилися використовувати нявкання як спосіб взаємодії та спілкування зі своїми супутниками-людьми.

Дельгадо виявив, що хоча коти нявкають у відповідь на своїх господарів, це не обов'язково означає, що вони сприймають людей як "великих мам". Кошенята зазвичай відокремлюються від матерів у віці від 2 до 4 місяців, а більшість дорослих котів не підтримують родинних стосунків зі своїми матерями. Хоча домашні тварини можуть сприймати людей як частину своєї сім'ї, експерти припускають, що коти не сприймають нас як друзів чи батьків.



Чому кішки нявкають тільки для людей / Фото Unsplash

Люди схильні реагувати на нявкання котів, створюючи таким чином цикл вивченої поведінки. Цей цикл включає нявкання котів, що спонукає людину до дії. Наприклад,

якщо кіт нявкає біля дверей, людина, швидше за все, відчинить їх;

якщо кіт нявкає біля їжі, людина, швидше за все, нагодує його.

Ця закономірність свідчить про те, що куди б не нявкнула кішка, людина відреагує відповідним чином. Ця динамічна взаємодія між котами та людьми нагадує форму взаємного навчання.

Вокалізації котів

Коти мають широкий спектр вокалізації, включаючи нявкання, цвірінькання, виття і шипіння, кожне з яких має своє особливе значення. З віком вокалізація котів стає більш точною, а слух – гострішим, що дозволяє їм розрізняти різні звуки, в тому числі й тон людської мови.

Дослідження, проведене торік, показало, що коти можуть розрізняти, коли люди звертаються до них дитячим лепетом, а коли звичайним розмовним тоном. Це дослідження проливає світло на складні комунікативні здібності наших котячих компаньйонів.

Насправді за нявканням не завжди має бути мотивація. Наприклад, деякі кішки можуть нявкати просто тому, що люблять спілкуватися зі своїми людьми.

До слова, коти віддають перевагу сну зі своїми господарями. Ці пухнасті компаньйони часто обирають для сну місце біля ніг. Чому тварини лягають в ногах, з'ясував Pets 24.