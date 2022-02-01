У Швеції хочуть навчити ворон збирати сміття: як це можливо
Джерело:The Local
Шведський стартап Corvid Cleaning вже розпочав вчити воронів збирати сміття за винагороду. Скоро метод почнуть випробувати в Седертельє – передмісті Стокгольму.
Як повідомляє фонд Keep Sweden Tidy, щороку на вулицях Швеції залишається понад мільярд недопалків. Ворон вже навчили підбирати їх та інше дрібне сміття та кидати у спеціальний механізм.
Вам сподобається Знаходить "нових господарів": собака вигадав метод, як довше грати в парку
Як це працює
Як запевняють у стартапі Corvid Cleaning, птахи "працюють" добровільно. Спеціальний механізм дає їм корм в обмін на сміття.
Засновник компанії Крістіан Гюнтер-Хассен розповідає, що ворони – дуже розумні птахи, саме тому їх почали навчати збору сміття.
Муніципалітет міста Седертельє вже готовий до того, що випробувати пілотний проєкт з участю птахів. Там стверджують, що проєкт може заощадити до 75% витрат на прибирання дрібного сміття.
Фото Christian Günther-Hanssen / Corvid Cleaning / TT
Зворушливо Подавали сигнали SOS під ліжком: на Закарпатті рятувальники винесли з вогню цуценят
Раніше подібну систему випробували у Франції
У 2018 році подібний спосіб збирати сміття вже використовували у Франції в історичному тематичному парку в департаменті Вандея. Там до прибирання долучили 6 ворон.
Що відомо про ворон
Це підвид птахів роду крук. Ворони бувають чорними або сіро-чорними – часто таких особин розглядають як підвиди одного виду.
Джерело: Вікіпедія
У Вінниці живе розумний пелікан Патрік: дивіться відео