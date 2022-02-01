У Швеції хочуть навчити ворон збирати сміття: як це можливо

Шведський стартап Corvid Cleaning вже розпочав вчити воронів збирати сміття за винагороду. Скоро метод почнуть випробувати в Седертельє – передмісті Стокгольму.

Як повідомляє фонд Keep Sweden Tidy, щороку на вулицях Швеції залишається понад мільярд недопалків. Ворон вже навчили підбирати їх та інше дрібне сміття та кидати у спеціальний механізм.

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Як це працює

Як запевняють у стартапі Corvid Cleaning, птахи "працюють" добровільно. Спеціальний механізм дає їм корм в обмін на сміття.

Засновник компанії Крістіан Гюнтер-Хассен розповідає, що ворони – дуже розумні птахи, саме тому їх почали навчати збору сміття.

Муніципалітет міста Седертельє вже готовий до того, що випробувати пілотний проєкт з участю птахів. Там стверджують, що проєкт може заощадити до 75% витрат на прибирання дрібного сміття.



Фото Christian Günther-Hanssen / Corvid Cleaning / TT

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Раніше подібну систему випробували у Франції

У 2018 році подібний спосіб збирати сміття вже використовували у Франції в історичному тематичному парку в департаменті Вандея. Там до прибирання долучили 6 ворон.

Що відомо про ворон

Це підвид птахів роду крук. Ворони бувають чорними або сіро-чорними – часто таких особин розглядають як підвиди одного виду.

Джерело: Це підвид птахів роду крук. Ворони бувають чорними або сіро-чорними – часто таких особин розглядають як підвиди одного виду.Джерело: Вікіпедія

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