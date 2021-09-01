Схожі на вовка: у чому різниця між хаскі й аляскинським маламутом

І хаскі, і маламути приваблюють дуже багато уваги своєю незвичною зовнішністю. Чимало людей думають, що це одна порода собак, однак між ними є суттєва різниця.

Обидві породи собак виведені племенами, що жили в умовах постійного холоду. Саме тому песики мають густу шерсть і є надзвичайно витривалими.

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Історія порід

Аляскинський маламут



Маламути зазвичай набагато більші за хаскі / Фото Unsplash

Одна із найстаріших та найбільших арктичних порід. Цих собак вивело плем'я малемутів, яке мешкало на Алясці. Собаки допомагали перевозити вантажі та полювати. Собаки цієї породи мають міцне здоров'я, є дуже витривалими й пристосовані до найскладніших погодних умов.

Сибірський хаскі



Хаскі менші та швидші за маламутів / Фото Unsplash

Цих песиків вивели племена з північного сходу Азії. Під час "золотої лихоманки" в США попит на їздових собак значно зріс. Тому хаскі заполонили Аляску.

Хаскі зарекомендували себе як чудові їздові песики. Вони могли доволі швидко перевозити вантажі на великі відстані. Однак сибірські хаскі не призначені для великої ваги: їх "фішка" – у швидкості, а не у витривалості й силі.

Основні відмінності між породами

Розмір

Отже,а хаскі здатні швидко перевезти невеликий вантаж на чималу відстань.

Маламути набагато більші. Самці цієї породи мають вагу до 40 кілограмів та зріст 60 – 63 сантиметри.

Сибірські хаскі важать близько 20 – 27 кілограмів та мають зріст до 60 сантиметрів (самці). Візуально хаскі мають довші ноги й вужче тіло, ніж маламути.

Вуха

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно

Хаскі мають довші та гостріші вуха. У маламутів вушка невеликі, дуже пухнасті й доволі короткі.



У маламутів менші й кругліші вушка / Фото Dom-sobaki

Очі

У хаскі є більше різних відтінків очей. Вони бувають блакитними, бурштиновими, коричневими. Часто трапляється гетерохромія: коли праве та ліве око тварини мають різне забарвлення.



У хаскі буває гетерохромія / Фото Unsplash

У маламутів очі зазвичай карі.

Забарвлення

Хоча обидві породи своїм забарвленням нагадують вовка, однак певна різниця між ними є. У маламутів повністю білий низ живота: від грудей до кінчика хвоста.



Маламути мають тільки "класичне" вовче забарвлення / Фото NashZelenyiMir

Хаскі ж мають різні візерунки на шерсті. Їх забарвлення також розмаїте: бувають руді, сірі, чорні, "сріблясті" хаскі тощо.



Хаскі можуть мати різні кольори шерсті / Фото Unsplash

Темперамент

Обидві породи дуже активні та полюбляють рухатися. Цих собак не можна надовго залишати самих удома.

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І хаскі, і маламути потребують спеціального виховання та дресирування. Для них важливі тривалі й виснажливі прогулянки на природі. Часто це неможливо в умовах міста й невеликої квартири.