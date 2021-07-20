Схоже на панду: незвичайне кошеня врятували в Іспанії – фото

Цього малюка знайшли покинутим у коробці. Рятівників тваринки одразу привабила її оригінальна зовнішність.

Працівники іспанського центру допомоги тваринам ADAC Cerdanyola прийняли до себе цю дівчинку, а також 2 її братиків. Малюків знайшли в коробці у жахливому стані. Їм були близько 2 – 3 тижнів.

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Підкинули в мокрій коробці



Крихітне кошеня знайшли в коробці / Фото @giampicats

Волонтерка Ольга одразу почала опікуватися малюками. Їм негайно потрібне було інтенсивне лікування.

Коробка було мокрою та брудною, ми не знаємо, як довго вони пробули там, перед тим як їх знайшли, – розповідає Ольга.



Малюка рятували що було сил / Фото @giampicats

Вижила тільки Марі

На жаль, з 3 малюків вижити зуміла тільки маленька Марі, схожа на панду. Вона трималася що було сили, а опікуни робили все можливе й неможливе, щоб врятувати її життя.

Коли Марі одужала, то стала дуже ласкавою кішкою. Вона чіплялася за Ольгу після кожного годування й хотіла, щоб їй приділили увагу.



Марі зуміла одужати / Фото @giampicats

Кішка-панда знайшла нових друзів

А згодом крихітне кошеня знайшло друзів. Ольга опікувалась ще 2 кошенятами: Кярою та Кандзумі. Вони подружилися з Марі й стали проводити час разом.

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Марі грається

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Кошеня-панда та її приятель / Фото @giampicats

Зараз кішка-панда насолоджується життям у компанії приятелів у своєму тимчасовому домі. А вже незабаром Марі буде шукати свій постійний дім та люблячу родину.

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