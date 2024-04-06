Жінка знайшла на пляжі незвичайну істоту зі щупальцями: фото викликали ажіотаж у мережі

Мешканка Шотландії виявила на пляжі незвичайну морську істоту зі щупальцями. Знахідка викликала неабиякий інтерес у користувачів соціальних мереж.

Жінка була здивована тим, наскільки "великою" виявилася непізнана тварина. Вона не злякалася і зробила кілька фото.

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Жінка знайшла незвичайну істоту з мацаками на пляжі

Британка помітила тварину на пляжі Фішерроу в Муссельбурзі вранці 1 квітня 2022 року. Вона гуляла із собакою, коли натрапила на щось, що звивається серед каміння і гальки під час відливу.

Жінка була здивована тим, наскільки "великою" виявилася істота. Її довжина становила приблизно 12 сантиметрів. Коли вона підійшла ближче, то зрозуміла, що істота лежить на спині. Жінка перевернула її й виявила, що в неї є панцир, який зливався з піщаним середовищем.

Я поняття не мала, що це таке. Воно було живим. Я не злякалася. Я все життя прожила біля моря,

— сказала вона.

Загадкова тварина не злякала жінку, вона була заінтригована і хотіла дізнатися, що це таке. Британка зробила серію фотографій цієї істоти й виклала їх у Facebook, щоб дізнатися, чи зможе хто-небудь у мережі впізнати її.

Довжина тварини становила приблизно 12 сантиметрів / Фото Daily Record

Багато людей припустили, що це так звана морська миша – великий морський черв'як, який трапляється на всіх узбережжях Великої Британії. Спинний бік тіла черв'яків вкритий численними щетинками, які неоднаково заломлюють світло і через це блищать на сонці.

Зауважимо, нещодавно на пляжі в Нью-Джерсі помітили дельфіна, в якого з очей і щелепи сочилася кров. Дослідники досі не знають, що стало причиною загибелі тварини. Проте, місцеві жителі впевнені, що він став жертвою діяльності людини в океан.