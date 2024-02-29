Завдяки революційній розробці вчені наблизилися до того, щоб зробити спілкування з тваринами реальністю. Те, що колись вважалося концепцією, яку можна було побачити лише в науково-фантастичних фільмах, тепер втілюється в життя завдяки досягненням у галузі штучного інтелекту.

Експерти впевнені, що незабаром ця технологія дозволить людям спілкуватися зі своїми домашніми улюбленцями й навіть взаємодіяти з дикими тваринами. Що відомо про такий собі "ChatGPT для тварин" – далі у матеріалі!

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ШІ зможе навчити розуміти тварин і спілкуватися з ними

Дослідники у всьому світі використовують "цифрову біоакустику" – крихітні портативні цифрові диктофони, що записують звуки та поведінку тварин, які занадто тихі або нюансовані, щоб людина могла їх вловити. Ці бази даних будуть використовуватися для навчання штучного інтелекту, щоб розшифровувати ці мініатюрні комунікації й переводити їх у щось зрозуміліше для нас, майже як "ChatGPT для тварин".

Такі проєкти, як Earth Species Project, очікують прориву в найближчі 12 – 36 місяців. Заснована 2017 року некомерційна організація зі штучним інтелектом має на меті записувати, розуміти та "розмовляти" з тваринами – від котів і собак до більш незвичних видів, як-от кити та ворони.

Поточні експерименти проєкту Earth Species Project включають спроби скласти карту голосового репертуару ворон. Крім того, науковці працюють над створенням нових вокалізацій, зрозумілих птахам.

Ми думаємо, що в найближчі 12 – 36 місяців, ймовірно, зможемо зробити це для спілкування тварин. Ви можете собі уявити, якби ми могли створити синтетичного кита чи ворону, які б розмовляли китячою мовою чи по-воронячи так, щоб вони не могли зрозуміти, що вони розмовляють не зі своїми,

– каже один зі співзасновників проєкту Earth Species Project Аза Раскін.

Головна мета цього проєкту полягає не лише у тому, щоб зрозуміти, що намагається висловити тварина, а й у встановленні двосторонньої комунікації. Іншими словами, створення пристрою, здатного відтворювати звуки, зрозумілі звірам.

Про що говорять ваші коти й собаки?

Штучний інтелект може нарешті розгадати таємницю, яка століттями переслідувала людей – про що насправді думають коти? Дослідники з Університету Лінкольна використовують штучний інтелект, щоб класифікувати та зрозуміти вирази котів.

ШІ може навчитися визначати такі ознаки, як положення вух котів, що може допомогти класифікувати й зрозуміти сотні виразів, які коти використовують для спілкування. Аналогічно ШІ має на меті перекладати міміку та гавкіт собак.