Сбудется мечта многих: вскоре люди будут понимать своих любимцев – поможет ИИ

Благодаря революционной разработке ученые приблизились к тому, чтобы сделать общение с животными реальностью. То, что когда-то считалось концепцией, которую можно было увидеть лишь в научно-фантастических фильмах, теперь воплощается в жизнь благодаря достижениям в области искусственного интеллекта.

Эксперты уверены, что вскоре эта технология позволит людям общаться со своими домашними любимцами и даже взаимодействовать с дикими животными. Что известно о неком "ChatGPT для животных" – далее в материале!

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ИИ сможет научить понимать животных и общаться с ними

Исследователи во всем мире используют "цифровую биоакустику" – крошечные портативные цифровые диктофоны, записывающие звуки и поведение животных, которые слишком тихие или нюансированные, чтобы человек мог их уловить. Эти базы данных будут использоваться для обучения искусственного интеллекта, чтобы расшифровывать эти миниатюрные коммуникации и переводить их в нечто более понятное для нас, почти как "ChatGPT для животных".

Такие проекты, как Earth Species Project, ожидают прорыва в ближайшие 12 – 36 месяцев. Основанная в 2017 году некоммерческая организация с искусственным интеллектом имеет целью записывать, понимать и "разговаривать" с животными – от кошек и собак до более необычных видов, таких как киты и вороны.

Текущие эксперименты проекта Earth Species Project включают попытки составить карту голосового репертуара ворон. Кроме того, ученые работают над созданием новых вокализаций, понятных птицам.

Мы думаем, что в ближайшие 12 – 36 месяцев, вероятно, сможем сделать это для общения животных. Вы можете себе представить, если бы мы могли создать синтетического кита или ворону, которые бы разговаривали на китовом языке или по-вороньи так, чтобы они не могли понять, что они разговаривают не со своими,

– говорит один из соучредителей проекта Earth Species Project Аза Раскин.

Главная цель этого проекта заключается не только в том, чтобы понять, что пытается выразить животное, но и в установлении двусторонней коммуникации. Другими словами, создание устройства, способного воспроизводить звуки, понятные зверям.

О чем говорят ваши коты и собаки?

Искусственный интеллект может наконец-то разгадать тайну, которая веками преследовала людей – о чем на самом деле думают коты? Исследователи из Университета Линкольна используют искусственный интеллект, чтобы классифицировать и понять выражения котов.

ИИ может научиться определять такие признаки, как положение ушей котов, что может помочь классифицировать и понять сотни выражений, которые коты используют для общения. Аналогично ИИ имеет целью переводить мимику и лай собак.