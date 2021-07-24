Щур несподівано зірвав засідання парламенту в Іспанії: відео

Під час засідання регіонального парламенту Андалузії в залі несподівано з'явився пацюк. Поява тварини викликала паніку серед депутатів.

Люди почали метушитися й підхоплюватися зі своїх місць. Обговорення питання щодо призначення сенатором колишнього президента правління Сусани Діас було зірвано.

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На відео можна побачити що депутати, які помітили пацюка, панікують, встають зі своїх місць, хтось починає бігти.

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Подивіться відео про пацюка, який зірвав засідання парламенту