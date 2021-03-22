Що робити, якщо раптово наступив на кошеня

Власники жвавих кошенят можуть завдати їм болю, абсолютно того не плануючи: наступити у темряві чи зашпортатися на бігу. Розповідаємо про те, чим небезпечна для кошеняти така травма та що робити.

Активні кошенята – це радість і веселощі в домі. Однак варто бути особливо уважним, маючи малого чотирилапого друга: травма, яку може завдати людина, іноді може нести смертельну небезпеку.

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Чому небезпечно наступати на кошеня

Будь-яка травма кошеняті, нанесена людиною, загрожує серйозними наслідками: від струсу мозку до перелому хребта. Головна небезпека полягає у пропорціях людини і кошеняти.

У середньому кошеня до трьох місяців важить пів кілограма – кілограм. Навіть дворічна дитина удесятеро більша за малого чотирилапого. Тиск, якого може завдати нога при випадковому наступі на кошеня, можна співмірити із тиском бетонної плити на людину.

Важливо розуміти: кошеня, що не освоїло належним чином координацію, може не розрахувати кут і опинитися у вас під ногами.

Серйозна проблема у тому, що більшість травм, нанесених кошеняті людиною, тупі. Зовні пошкодження можуть побут не помітні. Звичка котів приховувати біль до останнього, може не дозволити вчасно виявити наслідки травми.



Травма може ніяк не даватися взнаки зовні / Зображення з Unsplash

Що робити, якщо наступили на кошеня

Якщо ви, ваша дитина або хтось інший випадково наступив на кошеня, потрібно:

1. Уважно оглянути кошеня. Якщо є відкриті рани з кров'ю, їх потрібно промити хлоргексидином. Надалі кошеня обов'язково потрібно відвезти до лікаря і зробити це чимшвидше.



2. Якщо видимих ​​ран немає, обережно обмацайте кошеня. Якщо він кричить чи стогне при огляді – негайно відвезіть тварину до ветеринара.



3. Про струс чи інші травми мозку можуть свідчити зіниці різного розміру, нудота, блювота, порушення координації. У цьому випадку кошеня також потрібно відвезти в лікарню.



4. Якщо ніяких загрозливих симптомів одразу після травми ви не виявили, уважно спостерігайте за улюбленцем протягом 2 – 3 діб. Млявість, відмова від їжі, кровотечі з носа чи рота, сеча і фекалії з кров'ю, запори і затримки сечі – привід негайно звернутися до ветеринара.

Як не травмувати кошеня: заходи безпеки

Краще попередити і запобігти, ніж завдати і шкодувати. Щоб звести нанівець ризики травмування кошеня, пам'ятайте низку простих правил.

Контролюйте себе і свої дії. Зважайте на те, що під ногами будь-якої миті може опинитися ваш улюбленець. Частіше дивіться під ноги і не відволікайтеся під час переміщення по дому. Якщо маєте дітей – обов'язково навчіть їх правил з верхніх пунктів і контролюйте їх дотримання. Уважно стежте за всіма дверима і вікнами, особливо автоматичними. Надійно закріпіть усі полиці і приберіть важкі предмети з висоти. Не випускайте улюбленця на вулицю без нагляду.