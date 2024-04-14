Ніколи не робіть цього: 6 найбільш поширених помилок власників котів

Заводячи домашнього улюбленця, ми беремо на себе значну відповідальність. Попри всі зусилля дбайливих власників котів, все одно можуть статися нещасні випадки, які можуть призвести до шкоди.

Тому важливо знати про найпоширеніші пастки, щоб запобігти можливим травмам пухнастого улюбленця.

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Пропуск щорічних ветеринарних оглядів

Щорічні оздоровчі огляди мають вирішальне значення для підтримки оптимального здоров'я кота.

Залежно від віку вашої кішки, у неї може бути більша ймовірність виникнення певних захворювань. Наприклад, кошенята зазвичай страждають від інфекцій верхніх дихальних шляхів, кишкових паразитів і вушних кліщів.

У дорослих котів можуть розвинутися проблеми з сечовивідними шляхами, захворювання зубів і ожиріння. З віком коти потребують більш частого ветеринарного догляду. Коти чудово вміють приховувати біль і хворобу, тому ви можете не помітити, що щось не так, доки хвороба не буде прогресувати, що робить лікування складнішим і дорожчим.

Уникнення профілактичних препаратів

Профілактика паразитів рекомендована для всіх кішок. Блохи можуть призвести до серйозного запалення шкіри, анемії та інфекцій, що передаються через кров. Кліщі можуть передавати різні захворювання, включаючи хворобу Лайма.

Профілактику паразитів слід продовжувати цілий рік. Навіть, якщо ваша кішка ніколи не виходить на вулицю, вона все одно ризикує зіткнутися з блохами та кліщами.

Перегодовування

Це трапляється, коли котячу миску наповнюють кормом кілька разів протягом дня або пропонують занадто багато ласощів. Перегодовування може призвести до ожиріння та збільшити ризик розвитку різних захворювань.

Перегодовування може зашкодити котові / Фото Unsplash

Щоб уникнути перегодовування, потрібно давати лише певну кількість їжі, яку можна розподілити між двома прийомами їжі.

Відмова від догляду за зубами

Регулярний догляд за зубами важливий для підтримки належної гігієни ротової порожнини та запобігання захворювань. Без належного догляду коти мають підвищений ризик гінгівіту – це захворювання, яке викликає запалення та кровоточивість ясен.

На зубах також накопичується наліт, що може призвести до карієсу та необхідності хірургічного видалення уражених зубів. Кішки із захворюваннями зубів часто відчувають сильний біль і відмовляються їсти чи пити.

Нестача природи

Кішки – тварини, які люблять спілкування із природою. Навіть якщо ваша кішка залишається вдома, важливо надати їй можливість насолодитися травою і рослинами. Наприклад, ви можете посадити котячу м'яту в горщик у себе вдома або купити вже готові рослини.

Самотність

Більшості кішок подобається компанія одне одного, і вони досягають успіху в побудові близьких зв'язків з іншими представниками сімейства котячих.

Якщо ви залишаєте кішку саму щодня і не можете виділити їй достатньо часу для спілкування та ігор, подумайте про те, щоб завести другу кішку. Разом їм буде веселіше.