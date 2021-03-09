2 лапи й багато любові: особливий пес допомагає проводити уроки в школах

Боксер із Техасу на прізвисько Наббі став чудовим другом для своєї родини. Однак господарі песика спершу не вірили, що він зможе вижити.

Цуценя народилося з 2 лапками. Замість передніх ніг у нього були тільки короткі зародки. Малюка довелося вигодовувати з пляшечки. Перша ніч життя цуценяти була дуже складною для власників.

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У Наббі немає передніх лап / Фото The DoDo

У першу ніч нам довелося прокидатися щогодини, – розповідають власники пса.

Для малюка зробили його перший візочок. Оскільки пес був дуже маленьким, цей візок виготовили з деталей від дитячої машинки. Так Наббі вчився пересуватися.



Першим візком Наббі стала дитяча машинка / Фото The DoDo

Малюк ніколи не здавався. Він навчився ходити й без візка: трохи підстрибуючи й допомагаючи собі короткими передніми кінцівками.

Наббі – не єдиний пес у своїх власників. Разом із ним в домі мешкають ще 5 собак. Особливий пес полюбляє гратися з ними та ні в чому від них не відстає.



У воді дволапий пес почувається чудово / Фото The DoDo

Пес має чимало способів насолоджуватися прогулянками. Коли він був маленьким, господарі носили його у спеціальному слінгу, схожому на дитячий. Також для пса придумали спеціальну шлейку – власник тримає передню частину тіла собаки у повітрі, тоді коли пес йде задніми лапами.



Малюк ніколи не здавався / Фото The DoDo

Собака полюбляє плавати, стрибати й може навіть залізти на диван. Також Наббі має справжній собачий візок для зручного пересування, але він його зовсім не любить.



Пес вміє ходити навіть без візка / Фото The DoDo

Пес відчуває себе частиною зграї, він полюбляє гратися з іншими собаками, бігати з ними на свіжому повітрі та насолоджуватися життям.

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Наббі показує дітям, що можна бути щасливим, навіть якщо ти не такий, як усі / Фото The DoDo

А ще Наббі разом зі своїми господарями відвідує школи, щоб давати дітям уроки доброти й показати, що він прекрасний, хоча й не схожий на інших.

Дивіться відео про те, як живе Наббі та його родина: