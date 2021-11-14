Працівники кенійської природоохоронної служби допомагають лошаті, яке залишилося без матері. Щоб дитинча не лякалося та не почувалося самотнім, рятувальники носять форму, яка імітує смуги на хутрі зебри.

За маленькою зеброю наглядають працівники Sheldrick Wildlife Trust. Реабілітаційна організація назвала лоша Дірією та ретельно слідкує за його зростанням.

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Як лоша потрапило до реабілітаційного центру

У лютому 2020 року зебреня потрапило до притулку в Кенії. На стадо Дірії напав лев, який вбив мати лоша. Перелякане дитинча, намагаючись врятуватися, забігло до місцевого ранчо, де натрапило на отару кіз.

Чому зебреня не лишилось зі стадом Після народження дитинча мати-зебра повністю відокремлює його від стада. Зебреня повністю залежить від матері, не відходячи від неї ні на крок. Новонароджений та мати кілька днів не контактують за стадом, що робить їх легкою здобиччю для хижаків.

Пастух, який виявив Дірію, звернувся до природоохоронної служби та віддав лоша під опіку фахівців. Зебреня назвали на честь ранчо "Дірія", на якому його знайшли.

Зебреня знайшов пастух, який пас овець / Фото Sheldrick Wildlife Trust

Для чого смугастий одяг

Доглядачі мали придумати, як замінити осиротілому лошаті мати – щоб зебреня мало повноцінний досвід зростання та змогло повернутися до стада.

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті та дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

Природоохоронці вирішили зробити спеціальну смугасту форму, яка імітуватиме зебровий принт. Так лоша не буде лякатися працівників організації та може розпізнати їх, як фігуру матері.

Для дитинчати природоохоронці вдягають смугасті форми / Фото Sheldrick Wildlife Trust

Усі костюми мають однаковий принт, на який орієнтується Дірія – зебреня визначає знайому істоту за унікальними смугами. У жодної зебри немає однакового патерну смуг, тому вони розрізняють один одного саме за ними.

Щоб зебреня не лякалось людей, працівники одягають форму в смужку / Фото Sheldrick Wildlife Trust

Для зебреня рятувальник став мамою / Фото Sheldrick Wildlife Trust