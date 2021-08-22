В зоопарке США родилась пара редких аллигаторов-альбиносов: милые фото, видео
Источник:SunSentinel
В зоопарке в Кенансвилле, расположенного во Флориде, родились 2 аллигатора-альбиноса. Их кожа вместо серовато-зеленого имеет белый и розовый окрас, а глаза и когти бледные и невыразительные.
В Wild Florida говорят, что малыши, которым чуть больше недели, чувствуют себя прекрасно и за ними хорошо ухаживают. И это неудивительно, ведь считается, что в мире существует примерно 200 аллигаторов-альбиносов.
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Что известно о малышах-альбиносах
- Детеныши родились из другого выводка пары альбиносов: 27-летней мамы Снежинки и 16-летнего отца по имени Метель, которых Wild Florida приобрела в 2017 году.
- Работники зоопарка собрали 18 яиц и поместили их в инкубатор, чтобы тщательно следить за ними в течение следующих двух месяцев.
- Сообщается, что сейчас вылупились только 2 яйца.
- Пол малышей в зоопарке пока не разглашают, но говорят, что малыши чувствуют себя прекрасно.
- Их держат подальше от родителей, чтобы те не навредили им.
Маленьких аллигаторов-альбиносов держат отдельно от родителей / Фото Wild Florida
Нуждаются в особых условиях
По словам владельца и соучредителя Wild Florida Сэма Хота, аллигаторам-альбиносам трудно выжить в дикой природе. И на это есть множество причин. Одной из них является то, что из-за отсутствия пигментации они не имеют возможности маскироваться, поэтому не могут полноценно охотиться. А еще чаще становятся мишенью хищников, потому что очень заметны в природной среде.
Кроме того, аллигаторы-альбиносы могут погибнуть от чрезмерного пребывания под солнцем, поскольку им не хватает защиты от ультрафиолетового излучения. Но даже под присмотром людей, как правило, они живут меньше своих обычных сородичей и имеют определенные риски со здоровьем.На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормом Purina® это легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.
Смотрите видео малышей альбиносов из Флориды
Что заставляет животное стать альбиносом
- По данным All Things Nature, животные становятся альбиносами из-за недостатка меланина или пигментации в их организме.
- Такое состояние возникает, когда рецессивный ген от каждого родителя передается его потомкам.
- Альбинизм у животных имеет различные формы: от частичной или неравномерной окраски до полной бесцветности.