Живописный водопад превратился в ясли для морских котиков

В Новой Зеландии живописный водопад Охау превратился в ясли для маленьких морских котиков. Для них это безопасное место, ведь могут не беспокоиться из-за хищников.

На побережье Каикоура обитает целая колония новозеландских морских котиков. Известно, что взрослые в основном не покидают свое место жительства.

Важно Микс сухого и влажного кормов для кошки: в чем преимущества такого кормления

Однако малыши в возрасте примерно 5 месяцев на время переселяются в бассейн водопада Охау. Все важные для жизни навыки они овладевают именно там.



Морские котики у озера / Фото фейсбук

Преимущественно детеныши живут у озера в период с июня по август. Каждые несколько дней они возвращаются на побережье, чтобы поесть. После этого возвращаются в свое временное жилье.

Читайте также Вырыл нору и не обращал внимания на людей: медведь устроился в зимнюю спячку под жилым домом

Водопад расположен на частной территории, но владельцы не запрещают приходить туристам, чтобы понаблюдать за малышами морских котиков.

Однако сейчас экскурсии считаются опасными, ведь из-за сильного землетрясения в 2016 году водопад Охау был частично разрушен.

На досуге или отдыхе можно больше познавать мир животных. Да и о своих домашних любимцах не стоит забывать. С кормомэто легко, ведь вся продукция этого бренда создана с добавлением полезных веществ, которые так нужны животным.

Смотрите видео: морские котики в озере