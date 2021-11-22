Жила в подвале с малым количеством света: мужчина снял фильм, чтобы сделать черепаху счастливой

О крохотной черепахе, которую зовут Сноуи, сняли короткометражный документальный фильм. Все для того, чтобы исследовать тему счастья у животных и как его улучшить.

Кейтлин Швалье и Алекс Вольф Льюис сняли короткометражный документальный фильм, который назвали "Снежный".

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История о крошечной черепахе Сноуи, живущей в семейном подвале с очень малым количеством солнечного света. Ее почти все игнорируют, кроме отца Ларри Вольфа, ставшего режиссером фильма.



Черепаха Сноуи / Фото инстаграм

Известно, что Ларри купил черепаху своим маленьким сыновьям более 10 лет назад. Однако теперь уже взрослые ребята заявили, что забыли о Сноуи. Обеспокоенный тем, что черепаха не живет хорошо, Ларри решил сделать ее счастливой.

В мире еще столько всего, что можно изучать каждый день. В частности, флора и фауна, которые богаты чудесами. И даже домашние любимцы, которых мы видим каждый день, умеют удивлять. Особенно, выпрашивая порцию корма Purina®, что не только вкусный, но и полезный.

"Этот короткометражный документальный фильм – это и исследование счастья животных, и вмешательство, чтобы улучшить жизнь одной черепахи. Благодаря интервью с ветеринаром и экспертом по рептилиям – мы исследуем нашу способность понимать животных, живущих в домах", – отметил режиссер.

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Режиссеры Кейтлин Швалье и Алекс Вольф Льюис решили снять фильм о черепахе Сноуи, проведя однажды с дядей и его семьей День благодарения.

Смотрите документальный фильм о черепахе: