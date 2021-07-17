Как помочь котам в жару и чего лучше не делать

Жара донимает не только людей, но и котов. Если же двуногий может сам себя охладить несколькими способами и облегчить себе жизнь, то мурчалка нуждается в посторонней помощи.

Коты, по сравнению с другими животными, проще переносят жару: этим они обязаны своему "пустынному прошлому". Впрочем, есть некоторые вещи, которыми все же владельцы могут облегчить или, наоборот, ухудшить, их состояние летом.

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Коты нормально чувствуют себя в жару при определенных условиях

Рядом есть достаточное количество чистой и прохладной питьевой воды

Важно не ограничивать пушистого только одной миской с водой: расставьте несколько мисок, чтобы стимулировать котика пить чаще.



Обязательно следите за наличием чистой питьевой воды у кота / Фото с Unsplash

Кота регулярно вычесывают

Особенно летом нужно активно вычесывать пушистого – хотя бы раз в неделю. Используйте соответствующие типу меха приспособления: это могут быть как силиконовые расчески, так и пуходерки или фурминаторы. Или же комплексный подход из нескольких инструментов.

Также можно давать любимцу витамины для меха, чтобы облегчить процесс обновления шубы.

На всех окнах установлены сетки "антикот"

Сначала проконсультируйтесь с ветеринаром по поводу уместного использования витаминов и инструментов вычесывания.

Открытые навстеж окна – благо для человека и погибель для кота. Засмотревшись на мушку или бабочку, кот может опрометчиво упасть. Обычные антимоскитные сетки легко выбиваются или разрываются когтями. Только специальные сетки или решетки типа "антикот" спасут пушистого.

Какие вещи несовместимые с котом летом

Вертикальное проветривание на пластиковых окнах

Кот, напрыгнув на вертикально открытое окно и застряв там, может самостоятельно не выбраться.

Гладкая поверхность, невозможность найти опору и собственный вес, под которой он застревает все глубже и глубже приводят к компрессионным травмам внутренних органов. Уже после 20 минут такого висения травмы будут несовместимы с жизнью,

– рассказывают специалисты.

Помогут в такой ситуации специальные гребенки на окна. Эти ограничители можно приобрести в строительных магазинах, у продавцов окон или заказать в интернете. Они легко крепятся с помощью саморезов.



Защитные гребенки на окна / Фото с svetokna

Стрижка и мытье

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

Мех кота – природный регулятор животного. Оно работает как шуба зимой и как кондиционер летом. Лишая кота меха, вы не только подвергаете его опасности теплового удара.

К тому же сам процесс стрижки травмирует кота. Почти невозможно подстричь кота в домашних условиях самостоятельно. Это либо визит грумера домой, или же это визит в салон – то есть дополнительный стресс от переезда.

Часто для стрижки нужна седация, которая негативно влияет на весь организм и сердечно-сосудистую систему особенно. Такая же ситуация и с мытьем – сплошной стресс и никакой пользы,

– напоминают зоозащитники.



Как уберечь любимца от жары / Инфографика 24 канала