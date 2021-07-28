Здоровье кошки в период беременности: полезные советы по уходу

Беременность кошки – это очень трогательный и одновременно ответственный период в жизни ее владельца. Если кошка ждет котят, необходимо внимательно следить за ее здоровьем, не беспокоить и создать максимально комфортные условия для будущей мамы.

Конечно, каждый любящий хозяин хотел бы, чтобы его любимица в такой важный период была максимально счастлива. Мы собрали несколько важных советов, которые помогут гармоничному течению беременности кошки.

Перевод кошки на корм для котят

Наличие в пище дополнительных протеинов и калорий позволит вашей кошке быть активной и здоровой в течение всего периода беременности. Обычный корм для взрослых кошек подходит для повседневного кормления, но в нем нет дополнительных питательных веществ, которые так необходимы беременной кошке. Именно поэтому рекомендуется с самого начала беременности и до прекращения вскармливания потомства грудью кормить кошку специальной пищей, предназначенной для котят.

Начните с добавления специального корма для котят в обычный рацион своей кошки, постепенно, в течение 7 – 10 дней, увеличивая его количество, пока корм для котят полностью не заменит привычную пищу вашей кошки.

Подобная постепенная замена рациона поможет избежать расстройства желудка. Если ваша кошка по медицинским соображениям придерживается той или иной специальной диеты или если у нее очень чувствительный желудок, обязательно проконсультируйтесь с опытным ветеринаром перед внесением изменений к привычному рациону.

Увеличение количества пищи

В период беременности кошка постоянно чувствует себя голодной и размер ее средней дневной порции вполне может удвоиться. Соответственно, будет увеличиваться и ее вес. Так, в период беременности она может увеличиться примерно на 40 – 50%, что является абсолютной нормой.

Если же аппетит кошки уменьшается и она быстро теряет вес, – это срочный сигнал проконсультироваться с ветеринаром.

В то же время совершенно не стоит переживать по поводу избыточного веса – кошка обязательно похудеет примерно на 3 – 4 недели вскармливания. Если в течение дня кормить кошку чаще, но меньшими порциями, это поможет ей всегда оставаться энергичной и жизнерадостной.

Постоянный доступ к воде

Позаботьтесь о том, чтобы у кошки был постоянный доступ к свежей питьевой воды. Это столь же важно, как и общее увеличение рациона. Большое количество питьевой воды крайне важно для будущей мамы – оно позволит ей всегда оставаться здоровой и жизнерадостной.

Забота и ласка

Поскольку количество гормонов беременной кошки начинает расти, вполне возможно, что ей захочется больше вашей ласки и крепких объятий.

, что любовь и уход – это важнейшие составляющие заботы о вашей кошке. Во время беременности организм кошки постоянно изменяется, и поэтому обращаться с ней нужно крайне аккуратно и бережно.

Беременную кошку нужно гладить осторожно, не прикасаясь к ее животику. Это место ее тела крайне чувствительное, и любое прикосновение к нему может вызвать дискомфорт или даже причинить боль будущим котятам.

В конце беременности прекращайте любую бурную активность вашей кошки, а также старайтесь ее вообще не трогать. Именно в это время очень важно, чтобы кошка чувствовала себя максимально спокойно и расслабленно.

Вакцинация

Замечательно, если кошке еще до беременности сделали все необходимые прививки. Здоровые мамы передают иммунитет своим котятам через молоко – вот почему крайне важно, чтобы уровень антител в молоке был на высоком уровне. Обратитесь к ветеринару, который возьмет у кошки анализ крови на количество антител и при необходимости назначит те или иные дополнительные прививки.

Обустройство гнездышка

, что во время беременности кошке нельзя делать некоторые прививки. Обязательно проконсультируйтесь с опытным ветеринаром, чтобы определить, какие вакцины безопасны для здоровья мамы и ее котят, а какие – нет.

Если кошка живет в частном доме и иногда выходит прогуляться по территории вокруг, в последние две недели ее беременности надо следить за тем, чтобы она все время была дома. Это необходимо для того, чтобы она не родила на улице. Кроме того, вы можете помочь своей кошке подготовиться к родам, устроив ей специальное "гнездышко", где она сможет спокойно отдохнуть на позднем этапе беременности и провести роды.

В этом же месте она будет иметь возможность в уюте и комфорте выхаживать своих котят после их рождения.

Чтобы кошка чувствовала себя комфортно во время родов, ей нужно довольно широкое и высокое "гнездышко". Пространство для рождения котят должно быть достаточно большим, чтобы кошка могла полностью лечь, чтобы кормить своих котят. Для этого подойдет уютно обустроенная корзина, ящик или коробка.

Однако, не удивляйтесь, если будущая роженица выберет другую местечко для появления на свет ее детей.

Паразиты

Поскольку глисты могут передаваться от кошки-мамы к ее детям, важно не прекращать курс по выводу паразитов на протяжении всей беременности. Кроме того, не следует останавливать и процедуры по избавлению от блох. Однако сначала все же проконсультируйтесь с ветеринарным врачом по лечению, чтобы убедиться, что оно абсолютно безопасно для здоровья кошки и ее будущих котят.

Осложнения во время беременности

Выкидыш

Выкидыш, как правило, серьезно не отражается на настроении кошек. Более того, наверное, вы даже его не заметите. Исключение – выкидыш на позднем этапе беременности.

Если у кошки случился выкидыш, отведите ее на осмотр к опытному ветеринару, чтобы минимизировать риск заражения той или иной инфекцией.

Эклампсия

В отличие от собак, у кошек во время или после беременности крайне мала вероятность развития кальциевой недостаточности в организме, то есть эклампсии.

Чтобы полностью обезопасить кошку, обратите внимание, не страдает ли она подергиваниями конечностей и нет ли у нее признаков чрезмерной нервозности и беспокойства. Все это симптомы эклампсии, которая, если не начать своевременное лечение данного заболевания может привести к судорожным припадкам.

Кесарево сечение

Несмотря на то, что обычно кошки рожают без осложнений, в некоторых случаях, может потребоваться кесарево сечение. Это может произойти, если у вашей кошки когда-то были травмы таза (например, перелом) или если для ее породы характерен необычно большой размер головы или тела (как, например, у персидских кошек).

Кошке, скорее всего, понадобится кесарево сечение, если котята не рождаются на свет более часа. Если роды проходят по наихудшему сценарию, немедленно свяжитесь с ветеринаром для предоставления кошке своевременной медицинской помощи.

Пусть беременность и роды пройдут лучшим образом и принесут и вам, и вашей кошке только положительные эмоции.