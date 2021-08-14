Видео дня: кот дал нагоняй шумному фену

14 августа 2021 , 19:44
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Источник:

тикток gabigalvezb

Известно, что почти все кошки не любят воду, пылесос и шум. Один кот из Испании, оказавшись вблизи предмета, которого ненавидит, решил ему отомстить.

Соответствующее видео опубликовала его хозяйка в своем тиктоке. Кадры залетели в рекомендации и за считанные дни набрали более 2 миллионов просмотров. 

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Кот побил фен

Оказавшись наедине с выключенным (что немаловажно) феном, кот решил ему отомстить. Он несколько раз ударил его лапкой, шипел и рычал на него. 

Кот даже не постеснялся присутствия своей хозяйки, которая всю эту милость снимала на видео, между тем тихонько смеясь. 

@gabigalvezb

Моя кошка ненавидит фен, прокомментируйте, если вы не видели, как кошка делает "jjjjjj" ## cat ## cat ## fyp ## catlover

♬ оригинальный звук - gil

Пользователи тиктока шутят, что следующей жертвой кота будет пылесос. 

  • "Так тебе, шумный негодяй!"
  • "Это ему за то, что пугает честных котов".
  • "Правильно, киса! Наваляй ему, я тоже фены недолюбливаю."
  • "Пылесос будет следующим."

Почему коты боятся шума и предметов, которые его создают

Источник: PetPlan

  • Это проблема может возникнуть с раннего возраста, а может быть приобретенной со временем.
  • Кошка может бояться любого звука, с которым она имеет отрицательную ассоциацию. Эти четвероногие могут бояться фейерверков, громких ударов, грома или бытовой техники.
  • Если коты с детства не слышат ежедневных звуков людей, то вероятнее всего, что они вырастут, боясь их.
  • Котенок, который воспитывался в достаточно шумном доме, реже будет боятся звуков.


Коты боятся пылесосов, фенов, вентиляторов, газонокосилок / Фото с Unsplash

  • К тому же коты также могут стать чувствительными к звуку позже в жизни, особенно если они начинают терять зрение или имеют деменцию.
  • Если кошка испытывает страх перед каким-то предметом, она обычно убегает от него, прячась в темном месте. Случаи нападения на источник шума – достаточно редки.
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Автор: Вероніка Климська