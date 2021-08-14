Видео дня: кот дал нагоняй шумному фену

Известно, что почти все кошки не любят воду, пылесос и шум. Один кот из Испании, оказавшись вблизи предмета, которого ненавидит, решил ему отомстить.

Соответствующее видео опубликовала его хозяйка в своем тиктоке. Кадры залетели в рекомендации и за считанные дни набрали более 2 миллионов просмотров.

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Кот побил фен

Оказавшись наедине с выключенным (что немаловажно) феном, кот решил ему отомстить. Он несколько раз ударил его лапкой, шипел и рычал на него.

Кот даже не постеснялся присутствия своей хозяйки, которая всю эту милость снимала на видео, между тем тихонько смеясь.

Пользователи тиктока шутят, что следующей жертвой кота будет пылесос.

"Так тебе, шумный негодяй!"

"Это ему за то, что пугает честных котов".

"Правильно, киса! Наваляй ему, я тоже фены недолюбливаю."

"Пылесос будет следующим."

Почему коты боятся шума и предметов, которые его создают

Источник: PetPlan

Это проблема может возникнуть с раннего возраста, а может быть приобретенной со временем.

Кошка может бояться любого звука, с которым она имеет отрицательную ассоциацию. Эти четвероногие могут бояться фейерверков, громких ударов, грома или бытовой техники.

Если коты с детства не слышат ежедневных звуков людей, то вероятнее всего, что они вырастут, боясь их.

Котенок, который воспитывался в достаточно шумном доме, реже будет боятся звуков.



Коты боятся пылесосов, фенов, вентиляторов, газонокосилок / Фото с Unsplash

К тому же коты также могут стать чувствительными к звуку позже в жизни, особенно если они начинают терять зрение или имеют деменцию.

Если кошка испытывает страх перед каким-то предметом, она обычно убегает от него, прячась в темном месте. Случаи нападения на источник шума – достаточно редки.