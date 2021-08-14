Видео дня: кот дал нагоняй шумному фену
Источник:тикток gabigalvezb
Известно, что почти все кошки не любят воду, пылесос и шум. Один кот из Испании, оказавшись вблизи предмета, которого ненавидит, решил ему отомстить.
Соответствующее видео опубликовала его хозяйка в своем тиктоке. Кадры залетели в рекомендации и за считанные дни набрали более 2 миллионов просмотров.
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Кот побил фен
Оказавшись наедине с выключенным (что немаловажно) феном, кот решил ему отомстить. Он несколько раз ударил его лапкой, шипел и рычал на него.
Кот даже не постеснялся присутствия своей хозяйки, которая всю эту милость снимала на видео, между тем тихонько смеясь.
Пользователи тиктока шутят, что следующей жертвой кота будет пылесос.
- "Так тебе, шумный негодяй!"
- "Это ему за то, что пугает честных котов".
- "Правильно, киса! Наваляй ему, я тоже фены недолюбливаю."
- "Пылесос будет следующим."
Почему коты боятся шума и предметов, которые его создают
Источник: PetPlan
- Это проблема может возникнуть с раннего возраста, а может быть приобретенной со временем.
- Кошка может бояться любого звука, с которым она имеет отрицательную ассоциацию. Эти четвероногие могут бояться фейерверков, громких ударов, грома или бытовой техники.
- Если коты с детства не слышат ежедневных звуков людей, то вероятнее всего, что они вырастут, боясь их.
- Котенок, который воспитывался в достаточно шумном доме, реже будет боятся звуков.
Коты боятся пылесосов, фенов, вентиляторов, газонокосилок / Фото с Unsplash
- К тому же коты также могут стать чувствительными к звуку позже в жизни, особенно если они начинают терять зрение или имеют деменцию.
- Если кошка испытывает страх перед каким-то предметом, она обычно убегает от него, прячась в темном месте. Случаи нападения на источник шума – достаточно редки.