В тропических лесах Китая живут пауки, которые "превращаются" в цветы: как выглядят существа

Миллионы разнообразных живых организмов на Земле обладают незаурядными способностями к маскировочной мимикрии. От птиц и лягушек до гусениц – существа во всем мире развили невероятные техники, чтобы скрывать себя от потенциальных угроз.

Однако пауки, обитающие в тропических лесах Китая, похоже, пошли значительно дальше. Пауки-крабы используют интересную стратегию, чтобы замаскироваться и спрятаться от хищников – превращаются в цветок.

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В лесах Китая живут пауки, которые превращаются в цветок

Пауки-крабы (Thomisus guangxicus) объединяются в пары, чтобы усовершенствовать свои навыки маскировочной мимикрии.

Самки и самцы этого вида работают совместно, чтобы замаскироваться под цветок,

– говорят экологи из Университета Юньнани.

Авторы исследования не исключают, что это первая задокументированная парная маскировка в дикой природе, о котором известно ученым.

Этот вид пауков, у которых передние ноги длиннее тела, напоминает краба. Названный в честь своего морского собрата, крабовый паук демонстрирует заметный половой диморфизм: самцы меньше по размеру и темнее окрашены по сравнению с самками.

Что выяснили ученые?

Во время недавнего полевого исследования экологи Ву и Гао сделали загадочное открытие. Они наблюдали за парой пауков, которые сотрудничали уникальным образом. Паук-самец лежал на спине самки, имитируя вид пестиков и тычинок, тогда как самка паука имитировала лепестки сочного цветка.

На этой фотографии два паука-краба / Фото Frontiers EcoPics

Экологи Ву и Гао сделали увлекательное открытие, наблюдая редкую форму командной работы среди пауков одного вида, но разного пола. Это явление, известное как парная мимикрия, никогда ранее не было задокументировано. Впрочем, все еще существует вероятность того, что поведение пауков может быть просто случайным или связанным со спариванием.

Исследователи намерены и в дальнейшем изучать поведение пауков-турунов и других видов пауков-крабов с половым диморфизмом с помощью постоянных полевых наблюдений. Исследование имеет целью раскрыть значение их поведения и его потенциальную корреляцию с камуфляжем.

Кроме того, исследователи проанализируют молекулярные часы обоих видов для дальнейшего понимания.

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