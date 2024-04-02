В Таиланде "война" с обезьянами: полицейские охотятся на обнаглевших макак с рогатками

Таиландский Лопбур очень популярный среди туристов, в частности, именно из-за обезьян. Местные их подкармливают, но приматы стали очень дерзкими – кусают людей, выхватывают еду и портят имущество.

Поэтому их пришлось отлавливать и отправлять в питомники, где определят, куда их поместить. Полиция начала настоящую охоту на обезьян.

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В Таиланде "война" с обезьянами

В Таиланде туристический городок Лобпури находится в осаде обезьян, которые занимаются кражами и нападениями на посетителей. В ответ на это местная полиция начала преследование приматов, используя рогатки и транквилизаторы, чтобы контролировать ситуацию.

Местную полицию вооружили деревянными рогатками / Фото ViralPress

Недавний инцидент в Лопбуре привел к нападению агрессивных обезьян на полицейских, что повлекло критическую ситуацию в районе. Поскольку местные жители не в состоянии контролировать местную популяцию животных, департамент полиции принял меры, обеспечив полицейских деревянными рогатками для защиты от непослушных приматов.

Я осознаю потенциальную опасность, исходящую от обезьян. Они начали представлять угрозу для туристов и местных жителей. Рогатки, которые сейчас есть у наших офицеров, помогут при необходимости угрожать обезьянам,

- сказал генерал-майор полиции Апирак Вечканчана.

Создали даже специальное подразделение для борьбы с агрессивными обезьянами.

В Таиланде "война" с обезьянами / Фото Thai Public Broadcasting Service

В заявлении начальника полиции говорится, что полицейские имеют право использовать камни для стрельбы по обезьянам как крайнее средство для восстановления контроля. Это действие необходимо, когда все другие методы исчерпаны.

Кроме того, в обязанности полиции входит останавливать обезьян от краж или повреждения имущества. Тем временем сотрудники Департамента национальных парков, дикой природы и охраны растений начали работу по отлову и перемещению наиболее агрессивных обезьян во временные приюты.

Город ежедневно страдает от нашествия обезьян / Фото Thai Public Broadcasting Service

Правда, обезьяны пытаются убежать и каждый раз взбираются на высокие здания, если к ним приближаются люди с транквилизаторами.

Поэтому природоохранникам приходится прятать лица и пистолеты с транквилизаторами, чтобы обезьяны их не увидели.

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