Жили в конце Юрского периода: в США нашли предка гекконов – как выглядит существо

Палеонтологи из Йельского университета успешно идентифицировали ранее неизвестный ископаемый ящер. Эксперты считают, что эта находка является предком современных гекконов.

Вид назвали в честь бабушки ведущего автора исследования Далтона Мейера. Речь идет о Helioscopos dickersonae.

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В США ученые обнаружили предка гекконов

Этот вид жил в Северной Америке в конце Юрского периода, на 100 миллионов лет раньше других родственников гекконов.

Это открытие стало результатом более масштабного исследования двух черепов ископаемых ящериц из Национального памятника динозавров в штате Юта,

– говорит Далтон Мейер из Йельского университета.

Открытие нового вида пролило свет на появление предков гекконов в Северной Америке, обнародовав хронологию, что намного превосходит предыдущие оценки.

Мейер назвал недавно идентифицированный вид "Helioscopos dickersonae". Первоначальный компонент названия указывает на его роль как зоркого наблюдателя за солнцем. А последняя часть, "dickersonae" – имя в честь бабушки исследователя Гелен Дикерсон, которая была первым куратором герпетологии в Американском музее естествознания в Нью-Йорке.

В США ученые обнаружили предка гекконов Helioscopos dickersonae / Фото Wikipedia image

Что известно об этом гекконе?

Недавнее исследование, проведенное Йельским университетом, пролило свет на таинственное исчезновение "предка" геккона в Северной Америке. Несмотря на ограниченные знания по этому вопросу, ученые определили, что этот вид исчез с континента примерно через 90 миллионов лет после его первого появления.

Helioscopos dickersonae обладал уникальной особенностью, отличавшей его от современных собратьев. В отличие от большинства современных гекконов, это существо не вело ночной образ жизни.

Что делает его еще более загадочным, так это его характерное конусообразное отверстие в верхней части головы, сенсорная адаптация, используемая многими видами ящериц для обнаружения солнечного света.

Новый вид геккона Helioscopos dickersonae / Фото Wikipedia Commons

Этот вид, вероятно, снаружи походил на полосатых гекконов или леопардовых гекконов, ведь не имел липких "подушечек" на пальцах ног. Несмотря на это, Helioscopos dickersonae мог умело лазить по деревьям.

В дикую природу Африки вернулись редкие антилопы

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Количество молодых особей в их естественной среде обитания сейчас возросло до 510. Теперь антилопы снова путешествуют по Африке.