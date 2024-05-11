Короткие лапы - не помеха: сеть восхитило видео, на котором аллигатор перелезает через забор

Крокодилы и аллигаторы, несмотря на свои короткие лапы, известны как одни из самых грозных хищников в животном мире, нагоняющие страх одним своим видом. Однако, когда эти рептилии привлекают к действию свои лапки, ситуация приобретает комичный вид.

Один из таких моментов произошел в США. На видео смогли снять животное, которое продемонстрировало свои навыки скалолазания – перелезало через забор.

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В США сняли на видео, как аллигатор перелезает через забор

На опубликованном видео можно увидеть, как крокодил пытается перелезть через забор, используя свои короткие лапки. Обычно грозный хищник выглядит беспомощным, похожим на щенка, которого нужно перенести на ручках.

Проявив незаурядную выносливость, рептилия сумела преодолеть препятствие, несмотря на свою физическую особенность.

Как это было: смотрите видео

В США аллигатора украли и по ошибке выпустили в дикую природу

Домашний аллигатор, по имени Уолли, был похищен в США и нечаянно выпущен на волю среди себе подобных. Он имеет уникальный титул единственного в мире аллигатора-терапевта, который оказывает эмоциональную поддержку тем, кто в ней нуждается.

Пожилой владелец аллигатора полон решимости найти своего любимца, и поиски Уолли продолжаются. Невероятную историю рептилии и его хозяина – читайте по ссылке.

К женщине в гости наведался аллигатор

Мари Ландвермайер из Соединенных Штатов Америки была встревожена душераздирающим лаем своих собак. После "расследования" она обнаружила гигантского аллигатора у своей входной двери.

Огромный аллигатор без предупреждения заглянул в дом Мари Ландвермейер. Женщина рассказала о встрече с опасным животным, которое находилось прямо за ее входной дверью.