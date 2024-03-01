Было неожиданно: аллигатор вылез из озера и напал на супругов в гольф-каре - шокирующее видео

На супругов из Флориды (США), которые ехали на гольф-каре, набросился агрессивный аллигатор. Местной жительнице Дениз Прус удалось снять этот инцидент на видео.

Туристам повезло избежать травм. Однако местные жители обеспокоены тем, что агрессивная рептилия до сих пор находится неподалеку.

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Аллигатор вылез из озера и напал на супругов в гольф-каре

На опубликованной записи можно увидеть, как огромная рептилия внезапно выныривает из-за кустов и бросается в сторону проезжающего мимо гольф-кара. Крокодил разевает пасть и пытается схватить людей. К счастью, водителю удалось резко затормозить, чтобы избежать нападения.

О Боже! Это было так страшно!

– восклицает автор видео.

Женщина рассказала, что заметила аллигатора, который медленно двигался между домами, и успела вовремя включить запись на телефоне и снять все, что происходило потом.

Как это было: смотрите видео

Сообщается, что супругам повезло избежать травм, однако местные жители обеспокоены тем, что агрессивная рептилия до сих пор находится неподалеку.

Что говорят специалисты?

Эксперты комиссии по охране дикой природы Флориды советуют жителям региона быть осторожными вблизи водоемов, ведь там могут скрываться хищники. Хотя они и крайне редко нападают на людей, однако нужно быть бдительными.

Помните, что аллигаторы могут неожиданно появиться возле пресной или соленой воды. Укусы случаются, когда люди недостаточно внимательно следят за тем, что происходит вокруг них,

– говорится в рекомендациях.

Специалисты отмечают, если вы заметили агрессивных диких зверей неподалеку от своего жилья, срочно звоните спасателям. Специалисты отловят животное и перевезут в безопасное место.

Пока неизвестно, удалось ли найти и выловить именно того аллигатора, который напал на гольф-кар. Полиция и представители комиссии по охране дикой природы расследуют инцидент.

Медведица после зимы вылезла из отверстия для вентиляции в доме

Комиссия по охране дикой природы Северной Каролины опубликовала видеозапись, на которой показано, как медведица выбирается из решетки. Там, очевидно, хищник обустроил себе убежище на зиму.

Специалисты рекомендовали в случае обнаружения диких зверей сохранять спокойствие и быстро покинуть опасную территорию.