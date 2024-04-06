Женщина нашла на пляже необычное существо со щупальцами: фото вызвали ажиотаж в сети

Жительница Шотландии обнаружила на пляже необычное морское существо со щупальцами. Находка вызвала большой интерес у пользователей социальных сетей.

Женщина была удивлена тем, насколько "большим" оказалось неопознанное животное. Она не испугалась и сделала несколько фото.

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Женщина нашла необычное существо с щупальцами на пляже

Британка заметила животное на пляже Фишерроу в Муссельбурге утром 1 апреля 2022 года. Она гуляла с собакой, когда наткнулась на нечто, извивающееся среди камней и гальки во время отлива.

Женщина была удивлена тем, насколько "большим" оказалось существо. Его длина составляла примерно 12 сантиметров. Когда она подошла ближе, то поняла, что существо лежит на спине. Женщина перевернула его и обнаружила, что у него есть панцирь, который сливался с песчаной средой.

Я понятия не имела, что это такое. Оно было живым. Я не испугалась. Я всю жизнь прожила у моря,

– сказала она.

Загадочное животное не испугало женщину, она была заинтригована и хотела узнать, что это такое. Британка сделала серию фотографий этого существа и выложила их в Facebook, чтобы узнать, сможет ли кто-нибудь в сети узнать его.

Длина животного составляла примерно 12 сантиметров / Фото Daily Record

Многие люди предположили, что это так называемая морская мышь – большой морской червь, который встречается на всех побережьях Великобритании. Спинная сторона тела червей покрыта многочисленными щетинками, которые неодинаково преломляют свет и поэтому блестят на солнце.

Заметим, недавно на пляже в Нью-Джерси был замечен дельфин, у которого из глаз и челюсти сочилась кровь. Исследователи до сих пор не знают, что стало причиной гибели животного. Однако, местные жители уверены, что он стал жертвой деятельности человека в океан.