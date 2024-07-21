В приюте "Домажир" трагически умер 16-летний медведь Сирко

В приюте для медведей "Домажир" стало известно о трагической потере. Там умер 16-летний медведь Сирко.

В приюте с большой грустью сообщили, что медведя Сирка больше нет с нами. У него заметили увеличение слюноотделения и сразу его проверили под анестезией.

Смотрите также На Киевщине женщина сбросила собаку с железнодорожного моста

Медведь жил в приюте с 2021 года

При осмотре было обнаружено длинную ветку, которая повредила ему язык, пищевод и дыхательные пути. Ветка была успешно удалена, но травмы были слишком тяжелыми. Медведь не проснулся после анестезии.

В приюте рассказали, что Сирко прибыл к ним в июне 2021 года вместе с медведицей Рутой и Андором. До этого они жили при гостинице – ресторанном комплексе во Львовской области. После закрытия отеля, владелец добровольно согласился передать медведей.

С момента прибытия в приют Сирко проживал с медведицей Рутой, и вместе им было весело. 16-летний медведь любил плавать и все свои вкусности, но больше всего любил арахис,

– говорится в сообщении.