С гигантскими яйцами в "руках": в глубинах океана замечена самка нового вида – шокирующие кадры

Океан, который охватывает более 70% поверхности Земли, скрывает огромное количество неизвестных видов. Среди этих загадочных существ – глубоководные кальмары, которых, как считается, много в океанских глубинах, но их редко можно встретить живыми.

К счастью, во время морских экспедиций ученые часто используют подводных роботов, способных опускаться в самые глубокие части океана. Во время одного из таких погружений ученые из Научно-исследовательского института аквариумов залива Монтерей (MBARI) заметили кое-что интересное.

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В глубинах океана замечена самка с гигантскими яйцами в "руках"

В рамках новаторского открытия команда успешно сняла изображение глубоководной самки кальмара, которая сжимает набор чрезвычайно больших икринок – гигантских яиц.

Предыдущие экспедиции с использованием дистанционно управляемых аппаратов наблюдали вылупление яиц глубоководных кальмаров 17 раз, но этот случай отличается чрезвычайным размером яиц. Эти яйца шириной 11,6 миллиметра почти вдвое больше тех, что обычно встречаются у известных видов глубоководных кальмаров.

Яйца кальмара не только были гигантскими, но их также было значительно меньше в кладке, чем предполагали ученые,

– говорит старший научный сотрудник MBARI Стивен Хеддок.

Отметим, что большинство видов, которые продуцируют яйца в воде, откладывают много маленьких яиц, чтобы увеличить шансы на выживание потомства в весьма недружественной среде.



Яйца почти вдвое больше, чем у других подобных видов / Фото MBARI

В отдаленных глубинах океана уникальный набор обстоятельств определяет репродуктивные стратегии морских обитателей. Исследователи обнаружили, что в стабильных и предсказуемых условиях, которые существуют на глубинах от 1000 до 4000 метров, самки способны делать значительные инвестиции в меньшее количество потомков. Это позволяет им производить меньше, но более крупные яйца, что приводит к рождению более развитых потомков, таких как детеныши.

Во время недавнего исследования образцов кальмаров, найденных в Калифорнийском заливе, исследователи определили, что самки кальмаров, которые высиживают яйца, принадлежат к неизвестному виду из семейства Gonatidae. Среди ученых существуют предположения, что этот кальмар может принадлежать к виду, который еще не описан в научной литературе.

Как выглядит существо: смотрите видео

Ученые заметили, что матери кальмаров, вероятно, тратят значительное количество энергии на заботу о своем потомстве. Замечено, что самки кальмаров перестают питаться во время вынашивания икры, что в конечном итоге приводит к их гибели после рождения молодняка.

На вынашивание таких крупных яиц, вероятно, понадобится до 4 лет - это долгий срок, чтобы обходиться без еды. Впрочем, подводный мир суров, а жертвы самки значительно увеличивают шансы ее потомства на выживание.

К слову, о вымерших видах мало что известно, но в новом исследовании ученым удалось восстановить геном давно вымершего кустарникового моа. Что уже удалось сделать – по ссылке в материале.