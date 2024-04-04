В Киеве в одном из парков увидели гнездо змей: потрясающее видео

В парке "Муромец" в Деснянском районе Киева было замечено удивительное явление, когда одновременно появилось несколько змей, вышедших из логова. Эти змеи, которые недавно вышли из спячки, собирались в гнездо для размножения.

Видео с пресмыкающимися опубликовали в соцсетях. К счастью они не ядовитые, однако беспокоить их все равно не следует.

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В Киеве в парке Муромец увидели гнездо змей

В видеозаписи, опубликованной, можно увидеть, как четыре змеи обвиваются друг вокруг друга и быстро передвигаются по дорожке в парке. Это обычные ужи, которые являются представителями семейства ужовых – рода неядовитых змей.

Змеи в парке Муромец. Будьте осторожны!

– говорится в сообщении.

Обитатели водно-болотных угодий, эти существа часто встречаются на берегах лесных озер, горных ручьев и степных рек. Также они могут быть замечены в горных регионах на высоте до 2 000 метров над уровнем моря.

Ранней весной, а иногда еще в феврале, змеи выходят из спячки, и начинают расселяться по всей территории. Обычно пик их активности приходится на брачный период в мае, но их можно заметить и летом, и осенью в теплые дни, кроме сильной жары и холодов.

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