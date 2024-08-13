Со спортсменами с Олимпиады приехали и клопы: в Южной Корее "наняли" специальную собаку

Олимпийские игры-2024 официально завершились 11 августа, спортсмены возвращаются в свои страны. Только вот сюрприз – с дополнительными "пассажирами". Речь идет о клопах.

Так, Южная Корея наняла собаку – искателя клопов, чтобы те не проникли в страну после возвращения спортсменов и болельщиков с Олимпийских игр в Париже. Об этом пишет пресс-служба правительства страны.

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В Южной Корее собака вынюхивает клопов у спортсменов

Бигль, по имени Секо, является единственной собакой в Южной Корее, способной обнаруживать запахи клопов. Секо, который находится на службе в международном аэропорту Инчхон, может обследовать стандартный гостиничный номер менее чем за 2 минуты. Чиновники высоко оценили уникальные способности Секо, подчеркнув его решающую роль в поддержании стандартов гигиены и безопасности в индустрии гостеприимства.

В недавнем заявлении глава штаба по чрезвычайным ситуациям отметил трудности в борьбе с популяцией постельных клопов, подчеркнув важность проактивных мер для предотвращения их распространения. Как следствие, правительство ввело проверки в аэропортах.

Компания борьбы с вредителями объединилась с министерствами безопасности и транспорта Южной Кореи, а также с Агентством по контролю и профилактике заболеваний и сотрудничает с авиакомпаниями и аэропортом Инчхон для проверки прибывающих пассажиров,

– говорится в сообщении.

Секо и его команда начали работать в аэропорту с 9 августа и будут делать проверки до 8 сентября. Правительство также усилило дезинфекцию самолетов для рейсов, прибывающих непосредственно из Парижа.

Паника в Париже из-за клопов: коротко

В сентябре 2023 года Париж оказался в эпицентре паники из-за клопов, когда город готовился к проведению предстоящих Олимпийских игр. Массовое беспокойство побудило чиновников тщательно изучить ситуацию.

Впоследствии французские спецслужбы сообщили, что паника могла быть необоснованной, предполагая, что она была усилена действиями, связанными с Кремлем и его агентами.

Заметим, в 2023 году Южная Корея также пережила волну беспокойства после сообщений об укусах клопов в разных местах, включая курорты, университетские общежития и железнодорожные вокзалы. В ответ на тревогу правительство инициировало четырехнедельную кампанию, направленную на уничтожение этих мелких вредителей.