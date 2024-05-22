Навстречу солнцу: в Чернобыле показали благородное животное, которое вышло погреться

В Чернобыле весна в самом разгаре. Солнцу и теплу радуются все животные, проживающие в зоне отчуждения.

На одну из фотоловушек попала олениха, которая радуется солнцу. Соответствующие фото опубликовал Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник.

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Что известно об оленях в Чернобыле?

В Украине эти животные обитают в Карпатах и Крыму, а вообще живут олени в лесах, степях и пустынях, держась приречной растительности. Едят они не менее, чем 300 видов растений, главным образом траву, листья и побеги, грибы.

Навстречу солнцу. Оленица довольна. Вокруг много зелени, травы и молодых веточек. Не отходя далеко, за деревьями, виднеется водопой: очевидно, постарались весенние дождики,

– подписали фотографию.



В Чернобыле заметили оленя / Фото Чернобыльский заповедник

В неволе олени живут 25 – 27 лет, иногда даже 30. В естественных условиях, как правило, 12 – 14 лет. Самки живут дольше, чем самцы.

Кстати, олени, которые живут в жарком экваториальном климате, не сбрасывают свои рога, а животные тропических широт сбрасывают рога нерегулярно, раз в несколько лет. А вот как раз олени, обитающие в умеренном поясе, избавляются от ненужной части тела ежегодно.

В Чернобыле на российской мине подорвался краснокнижный зверь

К сожалению, на одной из мин, установленных оккупантом в Чернобыльской зоне, подорвался дикий конь породы Пржевальского. Этот вид занесен в Красную книгу Украины. Животное погибло на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, находившегося под оккупацией российских войск в 2022 году.