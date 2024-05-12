Названо животное, которое веками живет без желудка: что это за существо

Утконосы - действительно уникальные существа, которые напоминают смесь утки, бобра и выдры. Удивительно, но эти удивительные животные не имеют желудка, что делает их еще более своеобразными, чем считалось ранее.

Исследователи рассказали, при каких условиях животное потеряло орган и как утконосу удается выживать на Земле без желудка.

Читайте также Змеи научились реалистично инсценировать собственную смерть: выглядит как "в мире животных от Тарантино"

Утконосы навсегда потеряли желудки

Исследователи обнаружили, что желудок, древнейшая особенность в истории позвоночных, как считают, появился около 450 миллионов лет назад в виде желудочных желез. Несмотря на его давнее присутствие, последние исследования показали, что многие позвоночные, например, утконосы, отказались от этого органа.

Значительное количество видов, включая ехидн и костистых рыб, эволюционировали так, что отказались от желудка. Этот вывод свидетельствует о том, что потеря определенных органов связана с потерей определенных генов, что затрудняет их восстановление. Исследователи отмечают, что утконос на самом деле является прекрасным примером того, как потеря любого органа связана с потерей генов, связанных с ним. А это, в свою очередь, затрудняет возможность повторного развития органа.

Почему утконосы потеряли желудки?

Предполагают, что утконосы могли потерять желудок в результате изменений в питании и окружающей среде. Это могло привести к отсутствию необходимости в определенных генах, что, в конце концов, привело к их исчезновению в ходе эволюции.

Ученые, участвовавшие в недавнем исследовании, пришли к выводу, что утконосы вряд ли смогут восстановить свой желудок из-за потери соответствующих генов. Это подтверждается законом Долло, принципом эволюционной биологии, который предусматривает, что если признак потерян, он не может быть восстановлен.



Утконосы навсегда потеряли желудки / Фото Unsplash

Что показывают исследования?

В исследовании, проведенном в 2008 году, ученые обнаружили, что значительное количество ключевых генов, связанных с работой желудка, в геноме утконоса неактивны или вообще исчезли. Авторы исследования заметили, что эти деактивированные гены, которые имеют решающее значение для позвоночных животных, являются высококонсервативными. Эта уникальная эволюционная закономерность в геноме утконоса не наблюдалась у других млекопитающих.

Поэтому ученые поставили под сомнение уникальность утконосов в их способности функционировать без желудка. Проведя дальнейшие исследования, команда обнаружила, что у нескольких других животных, которые также потеряли желудок, ответственные за это гены были удалены.

В недавнем исследовании ученые под руководством Филипе Кастро сравнили геномы 14 позвоночных животных, таких как люди, рыбы-данио и мыши.

У людей без желудка отсутствуют гены, которые отвечают за кодирование желудочной протонной помпы и фермента, что подкисляет содержимое желудка,

– говорит ученый.

Кроме того, они наблюдали отсутствие генов, которые кодируют ферменты, выделяемые клетками желудка для расщепления белков. Интересно, что эти гены присутствовали у рыб фугу и утконосов, хотя у этих видов ген, как оказалось, не имеет функционального назначения.