Аист Гриша прилетел из теплых краев и вернулся на YouTube: за гнездом можно наблюдать онлайн

Известный на всю страну аист Гриша вернулся из теплых краев на родную Полтавщину. Он снова поселился в своем гнезде в селе Леляки рядом с Национальным природным парком "Пирятинский".

Возвращение зафиксировали природоохранники 19 марта. Гриша уже обустраивает гнездо для своей Одарки и малышей.

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В Украину вернулся аист Гриша

История об аисте Грише появилась в прошлом году, когда работники нацпарка установили камеры и запустили прямую трансляцию из аистового гнезда.

Как мы его ждали, нашего красавца. С нетерпением ждем Одарочку... Ежегодно аисты вдохновляют нас своим прилетом весной,

– отмечают авторы.

Стрим из аистового гнезда:

В этом году работники парка продолжают исследовать аистов и обещают дальше транслировать видео из их жизни. При этом направление обзора камеры изменили на северное, чтобы в поле зрения не попадала междугородняя автомобильная дорога.

К слову, аиста Гришу называют рекордсменом парка "Пирятинский" – за гнездовые сезоны 2022 и 2023 годов он, вместе с Одаркой, воспитал пятерых птенцов. Это, говорят природоохранники, уникальное явление. Как правило, семья аистов воспитывает 2 – 3 детей.

Аист Гриша вернулся в свое гнездо / Скриншот с видео

Заметим, собранный видеоматериал используется учеными, студентами кафедры экологии и зоологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко для изучения гнездового поведения аистов.