Не видели несколько лет: в Антарктиде украинские полярники встретили редкого гостя

Украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" посетил императорский пингвин. На этой территории его заметили впервые за несколько лет.

Эти пингвины не гнездятся в районе "Вернадского", а выбирают более холодные территории, впрочем, в этом году произошел именно тот случай, когда один из них посетил станцию. Об этом сообщили биологи Национального антарктического научного центра.

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Полярники заметили императорского пингвина

По словам биологов, это молодая птица, что заметно по серой "подростковой" окраске на некоторых частях головы.

Этот визит стал приятной неожиданностью, поскольку императорские пингвины обычно не гнездятся в окрестностях "Вернадского", предпочитая более холодные территории. Ближайшая их колония находится более чем в 300 километрах от украинских полярников.



Полярники зафиксировали нетипичного пингвина для местности станции / Фото Александра Мацибури и Анны Соиной

Этот вид птиц уникален тем, что может глубоко проникать в самые холодные части Антарктиды и размножается во время антарктической зимы, самой темной и холодной поры года.

Кроме того, императорские пингвины являются крупнейшими среди своих сородичей, их рост достигает 1,2 метра, а вес до 50 килограммов.

Императорский пингвин посетил станцию "Вернадского" / Фото Александра Мацибури и Анны Соиной

Последний визит императорских пингвинов на станцию был более 3 лет назад, в декабре 2020 года.

Интересно, почему этот пингвин пришел на станцию именно сейчас? Может, услышал невероятную "новость" о том, что Украина выделила миллионы "на пингвинов"? Или же узнал, что Россия и Китай заблокировали решение о предоставлении императорским пингвинам статуса охраняемого вида, и решил искать защиту на "Вернадском",

– говорится в заметке.

Этот неожиданный гость уже 2 дня находится вблизи станции и проявляет особый интерес к геомагнитной обсерватории, известной как "магнитка".



Императорский пингвин / Фото Александра Мацибури и Анны Соиной

Украинские полярники рассказали об удивительных соседях

Вблизи украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктике полярники зафиксировали значительное присутствие морских котиков и морского слона. Исследователи называют это "кошачьим" нашествием и наблюдают приток этих морских млекопитающих в регион.

В общем антарктические морские котики часто скапливаются в районе "Вернадского" осенью во время сезонных миграций, а в результате глобального потепления теперь они остаются здесь дольше, чем раньше.